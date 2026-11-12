정웅인, 빚 고백하며 눈물 쏟았는데…누리꾼들 “아내는 골프 치던데”

tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 화면 캡처

배우 정웅인이 경제적 어려움과 가장으로서의 고민을 털어놓으며 눈물을 보였다.

지난 9일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 말미에는 정웅인이 게스트로 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 이날 정웅인은 이영자, 박세리, 김창옥과 만나 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 가정사를 털어놨다.

정웅인은 “나는 좀 불우했다. 그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있었다는 걸 몰랐다”고 과거를 회상했다.

이어 경제적인 고민을 묻는 말에 “가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고”라고 답했다. 특히 세 딸을 키우는 가장으로서의 부담감을 드러내며 “우리 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까”라고 털어놨다.

가족의 미래를 걱정하던 정웅인은 결국 참았던 눈물을 쏟았다. 평소 방송에서 쉽게 드러내지 않았던 속내를 고백한 그의 모습에 안타까움을 표하는 반응도 나왔다.

그러나 예고편 공개 이후 온라인상에서는 엇갈린 의견이 이어졌다. 세 딸을 책임지는 아버지로서 경제적인 부담을 느끼는 마음에 공감한다는 반응이 있는 반면, 일부 누리꾼은 “아내는 골프 치러 다니던데”라며 의문을 제기했다. 정웅인의 경제적 고민을 두고 다양한 해석이 나오면서 논쟁이 이어진 것.

여기에 과거 정웅인의 후배 군기 논란까지 다시 언급됐다. 정웅인은 과거 서울예대 재학 시절 후배들을 엄격하게 대했다는 일화로 여러 차례 화제를 모은 바 있다.

논란은 2012년 MBC 예능 프로그램 ‘놀러와’에서 시작됐다. 당시 정웅인은 서울예대 89학번과 90학번의 분위기를 이야기하던 중 “후배들이 너무 평범해 우리가 90학번을 구타하기도 했다”고 발언했다. 이후 이철민, 안재욱 등 대학 후배들이 방송에서 정웅인과 관련된 일화를 공개하면서 후배 군기 논란이 불거졌다.

정웅인은 이후 MBC ‘라디오스타’에서 동아리 회장으로 활동하며 후배들에게 벌을 주고 괴롭혔던 기억이 있다며 사과의 뜻을 밝히기도 했다. 다만 같은 프로그램에 다시 출연했을 당시에는 후배들의 폭로에 대해 “다 거짓말이다”라고 말해 논란이 이어졌다.

최근에는 신동엽이 해당 일화를 다시 언급하면서 관심이 모이기도 했다. 지난 12일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 공개된 영상에서 신동엽은 대학 시절 정웅인과 함께했던 동아리 활동을 회상했다.

당시 신동엽은 스트레칭 과정에서 다리에 피멍이 들었던 일화를 소개하며, 해당 이야기가 예능 프로그램에서 재미를 위해 언급되는 과정에서 실제 폭행 논란처럼 와전된 측면이 있다고 설명했다.

자극적인 제목과 함께 내용이 전달되면서 본래 취지와 다르게 받아들여졌다는 것이다. 신동엽은 뒤늦게라도 오해를 바로잡고 싶다는 취지로 이야기를 꺼냈다.

정웅인의 경제적 고민 고백에 공감하는 반응과 과거 행적을 함께 돌아봐야 한다는 반응이 맞서고 있는 가운데, 예고편을 통해 공개된 그의 솔직한 이야기가 실제 방송에서 어떤 내용으로 이어질지 관심이 쏠린다.

한편 정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인과 결혼했으며 슬하에 세 딸을 두고 있다. 최근에는 연극 ‘꽃의 비밀’ 등을 통해 무대에서도 관객들과 만나고 있다.

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