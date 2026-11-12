트럼프 “이란전쟁 곧 끝나…완전한 승리 원해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 “곧 끝날 것”이라면서 부분적인 승리가 아닌 완전한 승리를 거두겠다는 의지를 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 재향군인의 날을 맞아 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 기념행사에서 “언제 전쟁을 끝낼지 결정하기만 하면 된다”며 “우리는 93%의 승리가 아닌 완전한 승리를 원한다. 완전한 승리가 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “우리는 7개월 전 이란에 대한 작전을 시작했고, 실제 치열한 교전이 벌어진 것은 불과 몇 주밖에 되지 않았다”며 “이 분쟁이 끝나면 전 세계는 훨씬 더 안전하고 나은 곳, 더 평화로운 곳이 될 것”이라고 주장했다.

이란에 대한 군사작전의 정당성도 강조했다. 트럼프 대통령은 “미국이 이란과 전쟁을 시작한 것이 아니다. 이란은 1979년부터 미국을 상대로 전쟁을 벌여왔고, 이 문제는 진작에 해결됐어야 했다”며 “이번 행정부에 들어서야 비로소 누군가가 이란에 맞서 싸웠다”고 말했다.

이어 “우리가 파괴한 것을 이란이 재건하는 데 25년이 걸릴 것”이라며 “그 나라의 다른 부분을 더는 파괴하지 않아도 되길 바란다”고 덧붙였다.

전쟁 중 희생된 미군 장병들도 언급했다. 그는 “우리는 18명의 소중한 목숨을 잃었다”면서도 전쟁이 끝나면 세계가 더욱 안전하고 평화로워질 것이라고 강조했다.

한편 이날 행사에서 트럼프 대통령이 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관을 소개하자 참석자들의 박수와 환호가 쏟아졌다. 헤그세스 장관은 전날 연방 하원에서 탄핵소추안 표결이 무산되면서 관련 위기를 넘겼다.

트럼프 대통령은 탄핵소추안 표결이 무산될 것을 예상했다며 “헤그세스 장관은 환상적으로 업무를 해냈다”며 “여러분을 사랑하고 보호한다”고 강조했다.

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