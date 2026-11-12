'공화 텃밭' 美미시시피 상원 선거도 민주 승리 예상…총 55석

미국 공화당의 텃밭 중 하나인 미시시피주 상원의원 선거에서 민주당 후보가 승리할 것으로 보인다는 CNN방송의 예측이 나왔다.



CNN방송은 11일(현지시간) 미시시피주 상원 선거에서 민주당 스콧 콜롬 후보가 공화당 현직 상원의원인 신디 하이드-스미스 후보를 꺾을 것으로 예상된다고 전했다.

미국 워싱턴DC에 있는 국회의사당 건물. 로이터연합뉴스

개표는 99% 진행됐으며 콜롬 후보가 49.2%, 하이드-스미스 후보가 48.7%의 득표율을 올렸다.



콜롬 후보의 승리로 민주당은 상원에서 55석을 차지하게 됐다. 개표가 끝나지 않은 알래스카주에서도 민주당 후보가 앞서고 있다는 보도가 나오고 있다.



공화당이 텃밭 중의 텃밭으로 꼽는 미시시피주에서 민주당 상원의원이 나온 것은 1982년이 마지막이다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 20%포인트(p) 넘는 차이로 대승한 지역이기도 하다.



이번 중간선거에서는 공화당의 텃밭이 다수 민주당에 넘어가며 '블루 쓰나미'라는 표현마저 등장했다. 하원에서도 현재 민주당이 257석, 공화당이 169석을 차지했다.

<연합>

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