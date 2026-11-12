서울 도심 마라톤 논란…러너 10명 중 9명도 “축소 찬성”

서울 도심에서 마라톤 대회가 잇달아 열리며 교통 통제 등으로 인한 시민 불만이 가중되는 가운데 지난 8일 서울 종각역 인근에서 열린 마라톤 대회로 교통 통제가 이뤄지고 있다. 연합뉴스

서울 도심 마라톤 대회를 줄여야 한다는 데 정작 대회를 뛰는 러너 10명 중 9명이 찬성한 것으로 나타났다.

12일 러닝 훈련소 인피니트 오퍼튜니티와 홍보법인 동서남북에 따르면 두 곳은 최근 2년 사이 마라톤 대회에 참가한 러너 508명을 대상으로 지난달 24일부터 지난 4일까지 온·오프라인 설문조사를 진행해 지난 10일 ‘트렌드 나침반: 마라톤 대회 편’을 발표했다.

서울 도심 마라톤 대회 축소에 대해 응답자의 89%가 찬성했다.

조사 측은 코로나19 엔데믹 이후 러닝 붐을 타고 준비가 덜 된 신규 대회가 우후죽순 열리고, 기존 대회는 참가 인원을 크게 늘린 점을 배경으로 꼽았다. 도로 통제는 잦아지고 운영 품질은 떨어지면서 길이 막힌 시민과 참가비를 내고 뛴 러너 양쪽에 불만이 쌓였다는 설명이다.

◆ 초반엔 걷기 행사가 되는 대회

러너들이 꼽은 운영 개선점 1순위는 ‘병목 현상 없는 참가 인원’(38%)이었다.

코스가 감당할 인원을 넘기면 안전이 위협받을 뿐 아니라, 혼잡 탓에 초반부가 걷기 행사처럼 진행되는 경우도 있어 불만이 컸다.

이어 ‘신속한 물품 보관 및 수령’(21%)이 뒤를 이었다. 마라톤은 대개 쌀쌀한 초봄과 초겨울 아침에 열리고, 참가자 복장은 얇은 민소매와 반바지가 대부분이다. 운영 인력이 모자라거나 참가자가 너무 많아 달리기 전후 짐을 맡기고 찾는 데 시간이 걸리면 체온 조절에 실패해 고생할 수 있다는 것이다.

또 SNS 등에서 자주 문제로 거론된 ‘쓰레기 정리 인력 확충’(17%)을 비롯해 △간이 화장실 설치 확대(12%) △응급 의료진 배치 확대(8%) △충분한 급수와 간식(4%) 순으로 개선이 필요하다고 답했다.

◆ 참가비만 올린다고 나아질까

다만 대회당 참가자를 절반으로 줄이고 참가비를 두 배로 올려 운영 품질을 높이자는 주장에는 반대(53%)가 찬성(47%)보다 많았다.

러너들은 도쿄·보스턴·시드니 등 세계 7대 마라톤 대회처럼 참가비를 높인다고 품질이 좋아질 거라는 확신이 들지 않는다고 했다. 대회를 줄이는 데는 동의하면서도 운영사에 대한 신뢰는 부족한 것이다.

2019년 아시아육상선수권대회 국가대표 선수 출신인 장호준 러닝 코치는 “2020년 이전에는 일정 간격마다 응급 처치 안전 요원을 배치했고, 물과 간식이 부족해 후발 주자가 못 받는 사태도 없었다”며 “대회 수를 원점에서 재검토하는 것처럼 대회 운영도 참가자와 시민이 주인공이 될 수 있도록 쇄신해야 한다”고 말했다.

◆ 시 후원 대회는 줄었는데 통제는 30차례 넘어

조사가 진행되던 지난 1일 서울에서는 3만여명이 참가한 ‘2026 JTBC 서울마라톤’이 열렸다. 광화문광장∼올림픽공원 풀코스와 월드컵공원∼여의도공원 10㎞ 코스를 따라 도로가 차례로 통제되면서 시내버스 190개 노선이 우회 운행했다.

이튿날 오세훈 서울시장은 SNS에 “시민 불편을 최소화하기 위해 주최 측에 코스 조정을 수차례 요청하며 협의했지만 끝내 대규모 불편을 막지 못했다”며 “내년 대회는 코스와 일정을 원점에서 다시 협의하겠다”고 밝혔다.

오 시장은 시가 올해 초 마라톤 대회 가이드라인을 만들어 시 후원 대회를 지난해 15개에서 올해 7개로 줄이고 출발 시각을 오전 7시30분 이전으로 앞당겼다고 설명했다. 반면 중앙정부가 후원한 대회는 지난해 1개에서 올해 23개로 늘면서 대규모 교통 통제가 올해 30차례를 넘었다고 지적했다.

이후 서울시는 지난 4일 서울경찰청 등과 ‘도심 마라톤 관리 협의체’를 꾸려 내년 대회의 일정과 코스, 교통 우회 등 안전관리계획을 검토하겠다고 밝혔다. 현행 제도상 마라톤 대회는 지방자치단체의 허가 대상이 아니고 도로 통제 권한도 경찰에 있어 시 단독으로는 한계가 있다는 것이다.

시는 주최 측에 안전관리계획과 교통 통제 협의가 끝나기 전까지 참가자 사전 모집을 자제해 달라고 요청했다. 구체적인 운영 방안은 오는 12월 공고할 예정이다.

내년 4월 21일부터는 국민체육진흥법 개정안이 시행돼 참가자 1000명 이상 체육행사의 주최자는 안전관리계획을 지방자치단체장에게 미리 통보해야 한다.

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