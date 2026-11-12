연애도 ‘잘 맞는 사람’부터…안전거리 유지하고 불편한 관계는 손절

인간관계의 폭을 넓히기보다 마음이 맞는 소수와 가까이 지내고, 스트레스나 피로감을 주는 사람과는 과감하게 거리를 두는 성인이 늘고 있다.

기사 이해를 돕기 위해 챗GPT로 생성한 AI 이미지.

12일 시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 19~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026 인간관계 및 연애관 관련 인식 조사’에 따르면 응답자의 76.8%는 피로감이나 스트레스를 주는 사람과 관계를 끊거나 거리를 둔 경험이 있다고 답했다.

2025년(75.0%)과 비슷한 수준으로, 40대(81.2%)와 여성(79.6%)에서 경험률이 상대적으로 높았다.

관계를 정리한 이유로는 ‘만난 뒤 기분이 나빠지거나 에너지가 소진됐다’는 응답이 46.0%로 가장 많았다. ‘필요할 때만 나를 찾는 것 같았다’는 응답이 34.4%, ‘가치관이나 생활 방식이 달라 대화가 힘들었다’는 응답이 30.9%로 뒤를 이었다.

‘눈치를 보게 만드는 등 감정 소모가 컸다’는 응답은 22.9%로 2025년(18.9%)보다 4.0%포인트 상승했다. 특히 20대에서는 이 비율이 34.3%에 달했다.

◆ “친구 많을수록 좋다” 20%뿐…불편한 관계는 과감히 정리

인간관계를 넓히는 데 대한 선호도는 낮아지는 추세다. ‘친구는 많을수록 좋다’는 의견에 동의한 비율은 2023년 27.8%에서 2025년 26.2%, 올해 20.0%로 떨어졌다.

반면 ‘소수의 친한 친구 몇 명만 있어도 성공한 삶’이라는 의견에는 82.2%가 공감했다.

실제 관계를 맺는 방식도 소수 중심으로 나타났다. 평소 가까운 친구와 연인, 동료 가운데 3~5명 정도의 핵심 관계에 집중한다는 응답은 80.1%였다.

20명 이상의 지인 네트워크를 유지한다는 응답은 18.6%, 100명 이상과 관계를 유지한다는 응답은 5.5%에 그쳤다. 새로운 관계 형성에 주력한다는 응답도 3.4%에 불과했다.

사람들과 어울리는 시간보다 혼자 보내는 시간을 늘리고 싶다는 욕구도 컸다. 응답자의 59.4%는 사람들과 만나고 어울리기보다 개인적인 시간을 더 많이 갖고 싶다고 답했다. 특히 40대에서는 이 비율이 64.0%로 전체 평균을 웃돌았다.

◆ “기대할수록 실망”…친한 친구도 적당한 거리 유지

관계에 대한 기대치를 낮추고 갈등을 피하려는 태도도 두드러졌다. 응답자의 67.1%는 ‘사람에게 기대하기보다 혼자서도 잘 지내는 법을 익히는 것이 더 현명하다’고 답했다. 58.8%는 서로 기대하는 것이 없는 느슨한 관계가 오히려 오래간다고 봤다.

갈등이 생길 것 같은 관계는 처음부터 만들지 않는 편이라는 응답도 59.3%였으며, 서운한 일이 생겨도 직접 말하기보다 조용히 거리를 두는 편이라는 응답은 57.4%였다.

친한 친구 사이에서도 적절한 거리를 유지하고 싶다는 응답은 66.5%에 달했다. 좋은 인간관계가 삶의 질을 높인다는 의견은 2023년 81.7%에서 2025년 76.1%, 올해 73.7%로 낮아졌다. 인간관계를 통해 도움이나 이득을 얻는 것을 자신의 자산으로 여긴다는 응답 역시 같은 기간 63.4%에서 59.2%, 55.8%로 감소했다.

사람 대신 다른 대상에서 정서적 위안을 찾는 모습도 확인됐다. 고민이 있을 때 사람보다 인공지능(AI)과 이야기하는 것이 더 편할 때가 있다는 응답은 전체의 32.8%였다. 20대에서는 40.8%로 높았다. 특히 친밀한 지인이 딱히 없다고 답한 응답자 가운데서는 44.1%가 AI와 대화하는 편이 더 편하다고 답했다. 결국 끝까지 내 편이 되어주는 관계는 가족뿐이라는 응답도 62.1%에 달했다.

◆ 연애도 ‘잘 맞는 사람’부터…상처와 이별 부담에 시작 망설여

이러한 관계 인식은 연애에서도 비슷하게 나타났다. 연애나 결혼 상대를 선택할 때 ‘만나면서 서로 맞춰가면 된다’는 생각보다 ‘처음부터 잘 맞는 사람과 시작하고 싶다’는 응답이 늘었다. 처음부터 잘 맞는 사람을 선호한다는 비율은 2025년 34.2%에서 올해 37.3%로 상승해 서로 맞춰가면 된다는 응답(36.8%)을 앞섰다.

여성은 처음부터 잘 맞는 사람(44.6%)을, 남성은 만나면서 맞춰가는 관계(46.8%)를 상대적으로 더 선호했다.

연애를 시작하고 유지하는 과정에서 느끼는 부담도 적지 않았다. 연애를 시작하는 것보다 이별하는 과정이 더 부담스럽다는 응답은 61.1%였고, 거절당할 것 같으면 먼저 다가가지 않는다는 응답도 49.4%였다.

상처받을 바에는 처음부터 연애를 시작하지 않는 편이 낫다는 응답은 31.4%, 이별이 두려워 연애를 시작하고 싶지 않다는 응답은 22.4%였다. 두 항목 모두 20대에서 각각 36.4%, 27.2%로 가장 높게 나타났다.

연애 대신 자신이 좋아하는 대상에 마음을 쏟는 것이 더 편하다는 응답도 전체의 30.9%를 차지했다. 아이돌이나 콘텐츠, 취미 등에 관심을 두는 편이 연애보다 부담이 적다고 느끼는 것이다. 특히 20대에서는 이 비율이 44.8%로 높았다.

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