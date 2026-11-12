관악중앙도서관 문학상주작가 표영민, MBC창작동화대상 가작

관악문화재단(대표이사 소홍삼) 관악중앙도서관의 2026년 문학상주작가로 활동 중인 표영민 그림책 작가가 ‘제33회 MBC창작동화대상’ 그림책 부문 가작을 수상했다.

표 작가는 그림 작가 바림과 협업한 그림책 ‘앵무새’ (글 표영민·그림 바림)로 지난달 28일 발표된 수상작에 이름을 올렸다. MBC와 금성문화재단이 공동 주최하는 MBC창작동화대상은 우수한 아동문학 작품을 발굴하고 창작 활동을 장려하기 위해 마련된 문학상이다.

‘제33회 MBC창작동화대상’ 그림책 부문 가작을 수상한 표영민 작가. 관악문화재단 제공

수상작 ‘앵무새’는 “모두 다 내 거야”라고 외치는 앵무새의 이야기를 통해 지나친 욕심이 가져오는 결과를 어린이의 눈높이에서 흥미롭게 풀어낸 작품이다. 어린이들이 이야기를 따라가며 욕심의 의미와 그로 인한 결과를 자연스럽게 생각해 볼 수 있도록 했다.

표 작가는 ‘나는 안내견이야’, ‘나는 기다립니다’ 등 다양한 그림책을 펴내며 꾸준히 창작 활동을 이어왔다. 특히 이번 수상작은 관악중앙도서관 문학상주작가실에서 창작한 작품이라는 점에서 의미가 있다.

표 작가는 “작품이 지닌 매력을 인정받아 기쁘다”며 “관악구의 좋은 기운을 받았구나 하는 생각이 들었다”고 소감을 밝혔다. 이어 “이번 수상이 다른 창작자들에게도 용기와 희망이 되기를 바란다”며 창작 활동을 지원한 관악중앙도서관과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.

관악중앙도서관은 2025년부터 2년 연속 문학상주작가 지원사업에 선정돼 작가의 창작 활동을 지원하고 지역주민의 문학 향유 기회를 넓히고 있다. 올해는 표 작가와 함께 ‘쉿! 도서관에 작가가 살아요!’, ‘관악 드로잉 화집’, ‘나에게 주는 첫 그림책’, ‘그림책 마음약국’ 등 다양한 연령층을 대상으로 그림책 기반 문학 프로그램을 운영했다.

도서관은 앞으로도 작가와 지역주민이 문학을 매개로 소통하고 창작 경험을 나눌 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 지역 문학거점으로서의 역할을 이어갈 계획이다.

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