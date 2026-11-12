7억 모아 퇴사한 30대 부부…ETF 2억 넣고 월평균 160만원 [숫자 뒤의 진실]

순자산 7억원을 모아 30대에 퇴사한 부부가 미국 상장지수펀드(ETF) 4종에 2억원을 투자해 3개월간 월평균 160만원의 분배금을 받았다.

스마트폰으로 미국 증시 주가를 확인하는 모습. 기사 내용과 직접 관련 없음. 게티이미지

3개월간 받은 분배금은 모두 480만원으로 투자 원금의 2.4%다. 같은 수익이 1년간 이어진다고 단순 계산하면 연 9.6%다. 부부의 월 생활비 예산은 250만원이다. 분배금은 이 중 64%를 채운다. 나머지 월 90만원은 다른 재원으로 충당해야 한다.

◆월 250만원이면 연 3000만원…투자자산 6억원의 5%

부부는 퇴사 당시 순자산 7억원을 셋으로 나눴다. 비상금과 임차보증금에 1억원, 현금흐름용 ETF에 2억3000만원, 장기 투자에 3억7000만원이다. 월 160만원의 분배금은 현금흐름용 ETF 중 4종에 넣은 2억원에서 나온다.

월 250만원이면 1년에 3000만원이 든다. 다른 소득이 없으면 첫해에 투자자산 6억원의 5%를 써야 한다. 월 생활비가 300만원으로 오르면 연 지출은 3600만원, 비율은 6%가 된다.

투자자산에서 연 5% 수익이 나더라도 평가이익은 자산을 팔아야 생활비로 쓸 수 있다. 은퇴 초반 주가가 내린 상태에서 자산을 팔면 시장이 반등해도 남은 자산이 적어 회복 폭이 작아진다.

국가데이터처가 8월 발표한 올해 2분기 가계동향조사에서 전체 가구의 월평균 소비지출은 293만2000원으로 1년 전보다 3.4% 늘었다. 부부 예산보다 43만2000원 많다.

◆2억원에 월 160만원…연 9.6%

부부가 공개한 종목은 QQQI·GPIQ·GPIX·SPYI이고, 각각 5000만원씩 투자했다. QQQI와 GPIQ는 나스닥100, GPIX와 SPYI는 S&P500을 기초로 한다. 네 상품 모두 주식을 보유하면서 콜옵션을 팔아 분배 재원을 마련한다.

옵션 프리미엄을 받는 대신 주가가 크게 오르면 상승분 일부를 놓치고, 주가가 내리면 ETF 가격도 함께 떨어진다. 운용사는 달라도 애플·엔비디아·마이크로소프트 같은 대형주 비중이 겹친다.

월 160만원을 12개월 받으면 연 1920만원으로, 투자금 2억원 대비 9.6%다. 같은 기간 ETF 평가액이 2000만원 줄면 세금과 거래비용을 빼기 전 손익이 80만원 마이너스다.

미국 운용사 NEOS가 공개한 지난달 21일 배당락일 기준 연 환산 분배율은 QQQI 15.67%, SPYI 11.43%다. 10월 주당 분배금(QQQI 0.6343달러, SPYI 0.5087달러)에 12를 곱해 직전 배당락일 순자산가치(NAV)로 나눈 값이다.

같은 달 지급분의 재원 공시(19a-1)에서 NEOS는 자본환급 추정 비중을 QQQI 100%, SPYI 99%로 제시했다. 지급 시점의 장부 기준 추정치여서 미국의 최종 세무 분류는 달라질 수 있다.

◆세금·건보료·환율도 변수

금융소득종합과세는 개인별 이자·배당소득을 합산해 보통 연 2000만원 초과 여부를 따진다. 국외 금융소득은 국내에서 원천징수되지 않는 경우가 많아, 금액과 관계없이 종합소득 신고 대상일 수 있다.

퇴사 후 건강보험 지역가입자가 되면 건강보험료도 변수다. 이자·배당소득이 연 1000만원을 넘으면 금융소득 전액이 보험료 산정에 들어가고, 1000만원 이하면 제외된다. 실제 부담액은 다른 소득, 재산, 자동차 보유 여부, 가입 자격에 따라 달라진다.

달러로 받는 분배금은 환율에도 영향을 받는다. 달러 기준 분배금이 같아도 원·달러 환율이 10% 내리면 원화 기준 월 160만원은 144만원으로 줄고, 월 생활비 250만원과의 차액은 90만원에서 106만원으로 커진다.

노트북과 가계부를 보며 은퇴 후 생활비를 계산하는 부부를 재구성. 생성형 AI 이미지

부부는 제주에서 1년치 임차료를 한꺼번에 내는 연세로 살고 있다. 연세는 12개월로 나눠 월 생활비에 넣고, 납부 시점에 필요한 목돈은 따로 마련해야 한다.

임차보증금은 거주하는 동안 투자에 쓸 수 없어 운용 가능 자산에서 빼고 계산해야 한다. 집을 사면 임차료 부담은 줄 수 있지만, 그만큼 금융자산이 줄어든다.

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