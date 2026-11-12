변기서 폰 보다 일어섰는데 ‘핑’…화장실 실신, 진짜 원인은 따로 있다

변기에 앉아 스마트폰을 쓰는 사람은 화장실에 오래 머물고 치핵(치질)이 생겼을 가능성도 높다는 연구 결과가 나왔다. 화장실에서 일어설 때 어지럽거나 쓰러지는 증상은 이 연구와는 별개 문제다.

변기에 앉아 스마트폰을 사용하는 여성의 모습. 변기에서 스마트폰을 사용하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 화장실에 오래 머물고 치핵이 있을 가능성도 높은 것으로 나타났다. Pexels

미국 베스 이스라엘 디코니스 메디컬센터 연구팀은 최근 국제학술지 ‘플로스 원(PLOS ONE)’에 연구 결과를 발표했다. 2024년 선별 대장내시경 검사를 받은 성인 125명의 화장실 습관을 조사했더니 83명(66%)이 변기에서 스마트폰을 쓴다고 답했다.

◆스마트폰 사용자 37.3%가 변기에 5분 넘게 앉아…치핵 오즈 46% 높아

한 번에 5분 넘게 변기에 앉아 있는 비율은 스마트폰 사용자 37.3%, 비사용자 7.1%로 약 5.3배 차이가 났다. 대장내시경에서 치핵이 확인된 사람은 전체의 43%였다.

나이, 성별, 체질량지수(BMI), 운동량, 배변 시 힘주기, 식이섬유 섭취량을 보정하자 스마트폰 사용자의 치핵 오즈는 비사용자보다 46% 높았다. 오즈는 어떤 상태가 있을 확률과 없을 확률의 비율이다. 스마트폰 사용자의 평균 나이는 55.4세로 비사용자(62.1세)보다 낮았고, 주간 신체활동량도 통계적으로 적었다.

연구진은 치핵을 예측하는 지표로는 배변 시 힘주기보다 변기에 앉아 있는 시간이 더 유용할 수 있다고 봤다. 미국 국립당뇨병·소화기·신장질환연구소(NIDDK)도 장시간 앉아 있는 습관과 배변 중 과도한 힘주기를 모두 치핵 발생 요인으로 꼽는다. 연구진은 변기에서 스마트폰을 쓰는 시간을 5분 미만으로 줄이라고 권고했다.

◆화장실 실신, 배변 중 힘주기와 자세 변화가 원인

이번 연구는 스마트폰 사용과 실신의 관련성을 조사하지 않았다. 스마트폰을 오래 쓰는 행동 자체가 실신을 일으킨다는 의학적 근거도 없다. 화장실 실신은 발생 원리가 다른 두 가지로 나뉜다.

하나는 배변 중 무리하게 힘을 줄 때 생기는 실신이다. 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 숨을 참고 힘을 주면 가슴 안쪽 압력이 바뀌어 심장으로 돌아오는 혈액량이 줄어든다.

자율신경 반응으로 혈압과 맥박이 떨어지고 뇌로 가는 혈액이 일시적으로 줄면 의식을 잃는다. 이를 배변 관련 상황실신이라 한다.

다른 하나는 변기에서 일어설 때 생기는 실신이다. 일어서는 순간 눈앞이 캄캄해지고 어지럽다면 기립성 저혈압을 의심할 수 있다.

앉았다 일어서면 혈액이 다리와 복부 쪽으로 몰리는데, 혈압 조절 기능이 이를 따라가지 못하면 뇌로 가는 혈액량이 줄어든다. 탈수 상태인 사람, 혈압을 낮추는 약을 먹는 사람, 고령자는 특히 조심해야 한다.

◆눈앞 흐려지면 걷지 말고 앉거나 누워야

화장실에서 식은땀이 나거나 메스꺼움, 시야 흐려짐이 나타나면 실신 전조증상일 수 있다. 이때 억지로 일어나 밖으로 걸어 나가면 안 된다.

의식을 잃고 넘어지면서 세면대나 변기에 머리를 부딪칠 수 있다. 먼저 앉거나, 가능하면 바닥에 누워 다리를 조금 높인다. 증상이 사라져도 서둘러 일어나지 않는다.

화장실에서 스마트폰을 보다가 일어선 남성이 갑작스러운 어지럼증을 느끼는 모습을 재구성한 이미지. 배변 중 과도한 힘주기나 급격한 자세 변화는 혈압을 떨어뜨려 실신을 유발할 수 있다. 생성형 AI 이미지

실신이 반복되거나 원인 모를 어지럼증이 계속되면 진료를 받아야 한다. 흉통이나 호흡곤란이 함께 오는 실신, 의식이 돌아오지 않는 경우에는 즉시 119에 신고한다.

스마트폰은 화장실 밖에 두고, 볼일이 끝나면 바로 일어나는 것이 좋다. 변비가 있다면 식이섬유를 더 먹고, 건강 상태에 맞춰 물도 충분히 마시는 것이 도움이 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지