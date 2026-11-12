양 날개 화력은 기대 이하, 미들 블로커진 존재감 미미, 리시브와 수비는 최악...개막 3연패 현대건설, 탈출구가 보이지 않는다 [남정훈의 오버 더 네트]

그야말로 비상이다. 여자 프로배구 현대건설의 2026~2027시즌 초반 행보가 심상치 않다. 플랜A로 준비한 조던-메가 ‘좌우 쌍포’는 화력은 그저 그런 대신 단점만 부각되고 있다. ‘블로퀸’ 양효진의 은퇴로 인한 코트 가운데의 공백은 더 커보인다. 상대 블로커들을 잡아둘 수 없는 빈약한 공격력으로 조던과 메가는 항상 투 블로킹 이상과 싸워야 한다. 리시브와 수비도 최악이다. 시즌 첫 승이 요원해진 현대건설이다.

현대건설은 11일 수원체육관에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 GS칼텍스와의 홈 경기에서 0-3(27-29 16-25 17-25)로 완패를 당했다. 지난 3일 IBK기업은행전 0-3, 7일 정관장전 1-3 패배에 이어 개막 후 3연패. 아홉 세트를 내주는 동안 따낸 세트는 딱 하나에 불과하다.

개막 후 당한 2연패에서 벗어나기 위해 이날 강성형 감독은 여러 포지션에서 변화를 줬다. 미들 블로커 한 자리는 김희진 대신 왼손잡이 나현수를 기용했고, 김연견 혼자 담당하던 리베로도 리시브 상황엔 이영주, 디그 상황엔 김연경을 기용하는 ‘더블 리베로’ 시스템을 가동했다. 아무래도 주전 리베로인 김연견이 리시브에는 그리 강점을 보이지 않는 ‘디그형 리베로’이기에 조던의 리시브 약점을 가려주기 위해선 이영주가 더 낫다는 판단에서 나온 선택이었다.

세트별 스코어에서 볼 수 있듯, 1세트는 그런대로 GS칼텍스와 대등하게 맞섰다. 개막 후 2경기에서 25점에 그쳤던 메가가 1세트에만 10점을 폭격하며 과거 ‘정관장 시절 메가’의 향기를 조금이나마 느끼게 해줬다. 그러나 듀스 상황에서 결정력 부족에서 결국 1세트를 내줬고, 2세트부터는 메가의 코트 지배력이 급감하면서 힘을 제대로 써보지도 못하고 완패했다.

이날 현대건설의 팀 리시브 효율은 8.22%에 불과했다. GS칼텍스도 23.08%에 불과했지만, 현대건설에 비하면 양반 수준이었다. 리시브와 수비에 방점이 찍히는 아웃사이드 히터인 이예림의 리시브 효율은 아예 0%(3/22, 서브에이스 3개 허용)였다. 리시브 강화를 위해 투입한 리베로 이영주도 21개의 리시브를 받아 세터 머리 위로 정확히 연결한 건 딱 하나, 그래서 리시브 효율은 4.76%였다. 준수한 공격력에 비해 리시브가 약점인 조던 역시 리시브 효율은 0%(1/12, 서브에이스 1개 허용).

이런 리시브 효율에서는 제 아무리 국가대표 주전 세터인 김다인도 뭘 만들어 볼 수 없는 상황. 배유나와 나현수를 향하는 속공이나 외발 공격 등 미들 블로커의 공격 옵션이 없다시피 했다. 자연스레 GS칼텍스 블로커들은 가운데를 버리고 양 날개로 바로 붙었고, 그 결과 메가와 조던의 공격 효율은 급감할 수 밖에 없었다. 이날 메가와 조던의 공격 성공률은 36.59%, 35.48%로 그나마 준수했지만, 공격 효율은 14.63%, 16.13%로 뚝 떨어졌다. 상대 블로킹에 셧아웃당하거나 공격 범실이 많이 나왔기 때문이었다.

양효진의 은퇴로 인해 미들 블로커진에서의 낮아진 득점력을 양 날개의 화력으로 메우려던 현대건설의 플랜A가 흔들리고, 미들 블로커들은 블로킹, 공격에서 사실상 존재감이 제로인 상황. 그나마 수비라도 되면 끈끈한 배구를 해볼텐데 수비조차 최악이다. 이대로라면 SOOP의 창단 첫 승의 제물이 될지도 모른다는 전망까지 나온다. 과연 강성형 감독은 어떤 수로 지금의 위기를 타개할 수 있을까. 현대건설은 15일 수원 홈에서 도로공사와 시즌 네 번째 경기를 치른다.

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