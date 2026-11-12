폭발적 구위-내구성 우려 공존하는 한화 새 외인 트로이 왓슨…버치 스미스-코디 폰세 사이에 어느쪽일까

류지현 감독 체제로 2027시즌을 준비하는 한화가 새 외국인 투수로 트로이 왓슨을 영입했다. 최고 시속 157km의 포심 패스트볼을 던지는 투수지만, 팔꿈치 수술 경력이 최근 5년새에 두 번이나 있어 내구성이 우려되는, 하이 리스크-하이 리턴의 외인 투수가 될 전망이다. 한화로서는 구단 역사상 역대 최악의 외인 투수로 언급되는 버치 스미스나 역대 최고의 외인 투수였던 코디 폰세도 영입 당시만 해도 내구성이 우려되는 투수들이었다. 왓슨이 폰세 쪽에 가까운 활약을 해준다면 한화로서는 최고의 영입이 될 수 있다.

트로이 왓슨

한화는 지난 11일 “새 외국인 선수로 트로이 왓슨를 영입했다”면서 “계약 조건은 계약금 30만달러, 연봉 70만달러 등 총액 100만달러”라고 발표했다.

한화는 2025시즌에 폰세와 함께 ‘폰와 듀오’라 불리며 16승5패 평균자책점 2.87을 기록했던 라이언 와이스의 복귀를 추진했지만, 와이스는 샌디에이고 파드리스와 1년 185만달러 계약을 맺으며 미국 무대 잔류를 택했다.

와이스 대신 첫 계약으로 데려온 투수가 왓슨이다. 왓슨은 최고 157㎞/h, 평균 150㎞/h에 이르는 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점이다. 왓슨은 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승 28패 평균자책점 3.87로 준수한 성적을 남겼다. 2026 시즌엔 31경기(선발 13경기)에서 80.1이닝을 던지며 4승 4패 61탈삼진 피안타율 0.233, 이닝당출루허용률(WHIP) 1.18을 기록했다.

버치 스미스

와슨은 올해에도 KBO리그 구단들의 영입리스트에 올랐던 투수다. LG를 비롯해 한화, KT 등이 왓슨의 영입을 추진하거나 눈여겨봤지만, 왓슨이 지난 7월 디트로이트에서 MLB 40인 로스터에 등록되면서 KBO리그행은 없었던 일이 됐다. 그러나 8월 디트로이트에서 방출된 뒤 시애틀로 이적했고, 시애틀에서도 40인 로스터에서 제외되면서 자유의 몸이 됐다. 결국 왓슨은 KBO리그행을 받아들여 한화 유니폼을 입게 됐다.

왓슨을 바라보는 시선에는 기대감과 우려가 공존한다. 먼저 구위 자체는 대단히 위력적이다. 포심도 KBO리그에서는 최고 수준이며 스위퍼와 싱커, 커터, 체인지업 등 구종도 다양하다. 건강하기만 하다면 충분히 1선발감이 될 수 있는 투수다.

문제는 ‘건강하기만 하다면’이라는 사족이 붙는다는 것이다. 완슨은 2021년 토미존 수술을 받았고, 지난해 12월에도 오른쪽 팔꿈치 관절경 수술을 받았다. 토미존 수술 이후에는 선발 등판 이력이 별로 없다. 좋을 땐 7~8이닝씩 던져줄 수 있는 이닝이터가 될 수 있느냐에는 의문 부호가 붙는다는 얘기다.

코디 폰세

내구성이 의심되지만, 던지기만 하면 폭발적인 구위를 자랑하는 투수라는 점에서 한화 출신 외인 투수 중에 스미스와 폰세의 이름이 자연스럽게 떠오를 수밖에 없다. 스미스는 2023시즌에 큰 기대를 모으며 한화 유니폼을 입었고 시범경기에서도 잘 던졌지만, 2023시즌 개막전에서 2.2이닝을 던진 뒤 부상으로 자진 강판한 뒤 KBO리그를 떠났다. 이후 한국에 대해 “쓰레기 나라”라고 비하하기도 했다. 반면 폰세는 2025시즌, 딱 한 시즌을 한화에서 뛰었지만, 17승1패 평균자책점 1.89를 기록하며 KBO리그를 폭격했다. 폰세와 와이스 듀오 덕분에 한화는 2006년 이후 처음으로 한국시리즈 진출에 성공하기도 했다. 한화로선 왓슨이 폰세에 버금가는 활약을 해주길 기대하고 있다.

계약을 마친 왓슨은 “내 야구 인생 다음 챕터가 한화 이글스라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 한화 이글스에 감사하다. 내가 한화 이글스와 계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화 이글스 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

아시아쿼터 선수 왕옌청과 재계약에 이어 왓슨을 영입한 한화이글스는 앞으로 남은 두 자리 외국인 선수 영입을 진행해 나갈 계획이다. 왓슨은 미국 현지에서 메디컬테스트를 마친 뒤 내년 스프링캠프지에 합류한다.

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