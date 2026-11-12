젠슨 황 불륜 스캔들 불똥 튄 트럼프… 외신 ‘대중정책 모순’

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 논란이 일파만파 커지고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령에게 불똥이 튀고 있다. 주요 외신들은 트럼프 대통령이 중국 배척을 시도하면서, 정작 중국의 활로를 뚫어준다며 ‘대중 정책에 모순점이 있다’고 비판의 목소리를 높이는 중이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

미국 일간지 워싱턴포스트(WP)는 11일(현지시간) 황 CEO의 불륜 스캔들로 인해 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 정책 모순점이 부각되고 있다고 보도했다. 트럼프 대통령은 그간 중국의 첨단기술 추격을 꾸준히 경고해왔다. 급속히 발전하는 인공지능(AI)이 인류를 멸망시킬 수 있다는 위기론과 함께 AI 규제론이 퍼졌을 때 트럼프 대통령은 정부 차원의 규제에 반대하는 이유로 중국의 추격을 내세운 것이 대표적이었다. 이런 기조와는 반대로 트럼프 대통령은 행정부 내 대중 매파들이 반대했던 엔비디아의 첨단 반도체 중국 수출을 승인했다. 여기에 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성과 불륜 관계를 유지했다는 황 CEO의 스캔들이 국가안보 위협으로 번지는 상황에서도 트럼프 대통령은 황 CEO를 적극 옹호하는 모습이다.

미 언론들에 따르면 트럼프 대통령은 황 CEO와 불륜 관계인 여성이 중국 측 스파이로 의심된다는 보고를 지난해 늦가을에 이어 올해 5월 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징으로 향하는 대통령 전용기 안에서 받았지만 이를 묵살했다.

그는 오히려 전용기 기착지인 알래스카 앵커리지에서 황 CEO의 전용기 탑승을 초청해 방중 동행 기업인 명단에 포함했다.

이와 관련, 트럼프 대통령은 지난 9일 백악관 브리핑에서 황 CEO의 불륜 사실을언제 처음 보고받았는지에 대한 질문을 받자 구체적 답변을 피한 채 “물론, 그 사실이 나에게 큰 영향을 미치지 않았다”고 말했다.

WP는 “트럼프 대통령의 소극적 반응은 그의 중국 정책을 규정해 온 상충하는 우선순위를 부각한다”며 “중국의 기술적 야망에 대한 그의 경고가 미 기술기업 CEO들과의 친밀한 관계, 시 주석과 깨지기 쉬운 외교적 해빙을 유지하려는 열망과 충돌하는 것”이라고 평가했다.

중국 쪽에서는 트럼프 대통령과 시 주석이 지난 9월 워싱턴DC 정상회담 이후 2개월 만에 재회하는 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 이번 스캔들로 인해 미중 관계 경색의 계기가 된 2023년 중국 정찰 풍선 사태가 재현될 수 있다는 분석이 제기되고 있다.

중국 관영 글로벌 타임스는 지난 9일 “미중 간 어렵게 이룬 긴장 완화를 고려할때 누군가 배후에서 특정 의제를 추진하고 대립을 부추기는 건 아닌가”라며 이번 스캔들과 정찰 풍선 사태의 유사점을 지적했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜과 중국 스파이 의혹에 대한 이사회 조사로 엔비디아 주가가 급락하며 시가총액이 하루 만에 258조원가량 증발한 것으로 나타난 지난 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 진행 중인 엔디비아 AI 서울 행사장 앞으로 참관객 등이 오가고 있다. 뉴스1

하지만, 트럼프 대통령은 이번 스캔들로 인해 미중 관계가 냉각되기를 바라지 않는 것으로 보인다.

그는 9일 브리핑에서 APEC 정상회의 때 시 주석에게 이 문제를 제기할 것이냐는물음에 “그렇게 생각하지 않는다”고 했다. 트럼프 대통령은 황 CEO를 APEC 정상회의순방에 데려갈 것이라고도 했다.

이 역시 대중 정책에서 트럼프 대통령의 딜레마를 드러내는 지점으로 보인다.

샌디에이고 캘리포니아대의 빅터 시 중국 정치학 교수는 이를 두고 “다른 대통령이었다면 이번 스캔들에 대해 강력한 반응이 나왔을 수 있겠지만 트럼프 대통령의 태도는 ‘그들이 우리에게 그렇게 하면, 우리도 그들에게 똑같이 한다’는 식”이라며 “트럼프는 2차례의 미중 정상회담에서 이룬 성과를 훼손하고 싶어 하지 않을 것”이라고 분석했다.

결국, 트럼프 대통령은 현재까지 황 CEO를 지지하는 동시에 이번 스캔들로 인해APEC 정상회담과 12월 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요20개국(G20) 정상회의에 시 주석이 참석하는 일정에 차질이 생기는 상황을 허용하지 않을 것임을 시사하고 있다고 WP는 짚었다.

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