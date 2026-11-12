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“당나라 군대냐”는 나경원에…강신철 “말씀 취소하라”

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com

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강신철, 지난달 ‘미군 믿을 수 있나’ 발언에 “와전·왜곡” 됐다며 반박

국민의힘 나경원 의원과 강신철 국방부 장관이 11일 국회 예산결산특별위원회에서 설전을 벌였다. 또한 강 장관은 지난달 ‘미군을 믿을 수 있냐’고 한 발언은 와전, 왜곡된 발언이라고 해명했다.

 

강 장관은 이날 ‘북한과 전쟁이 일어났을 때 미군을 믿을 수 있냐’고 한 자신의 과거 발언에 대해 "언론에서 와전하는바람에 그렇게 된 것"이라고 해명했다. 강 장관은 국회 예산결산특별위원회에서 국민의힘 나경원 의원이 ‘미군을 믿을 수 있느냐는 발언을 했느냐’는 질문에 “(질의에 대한) 반문이었고 당시는 저의발언에 대해 어떤 이의도 제기하지 않았다”면서 이같이 밝혔다.

 

국민의힘 나경원 의원(왼쪽), 강신철 국방부 장관. 뉴스1·연합뉴스
국민의힘 나경원 의원(왼쪽), 강신철 국방부 장관. 뉴스1·연합뉴스

앞서 강 장관은 지난달 국정감사 때 세계 최강국인 미국조차 이란과 전쟁에 고전하고 있다는 야당 의원의 지적에 대해 “그렇다면 북한과 전쟁이 일어났을 때 그런 미군은 믿을 수 있나”라고 언급한 바 있다.

 

강 장관은 또 통상 매년 11월쯤 개최되던 한미안보협의회(SCM)가 올해는 28년 만에 내년 초로 연기되면서 국민이 불안해한다는 나 의원의 질의에 “일정상 그렇게 된 것이지 전작권 전환 일정과는 전혀 관계가 없다”며 “그렇게 왜곡을 하고 있기 때문에 불안해하는 것”이라고 반박했다. 이에 나 의원이 “왜곡이라니, 무슨 왜곡이냐”라며 고성으로 맞받아치면서 양측간 공방으로 번졌다.

 

두 사람의 설전은 국방부 조사본부 안보수사단의 12·3 비상계엄 관련 병사 조사 건으로 이어졌다. 나 의원이 상황을 알아보겠다고 답한 강 장관을 향해 “당나라 군대인가. 명령받고 출동한 병사들을 이렇게 조사하면 진짜 계엄이 필요할 때 발동해도 군인들이 안 움직인다”고 질타하자, 강 장관은 “대한민국 국군한테 당나라 군대라고 공개적으로 말씀하시는 것은 위원님이 하실 부분이 아니다”라고 맞섰다.

 

이어 “말씀을 취소해 달라. 우리는 당나라 군대가 아니다”라고 강하게 맞서면서또 한차례 고성이 오갔다.


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