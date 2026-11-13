청년농 키우고 사료비 절감 기여… 우수 농업인 한자리에 [농어촌이 미래다-그린 라이프]

이상기후와 가축전염병 등 어려운 여건 속에서도 국민 먹거리와 식량안보를 지켜온 농업인들의 헌신을 기리고 농업·농촌의 가치를 되새기는 자리가 마련됐다. 후계농업인 육성과 전문인력 양성 등 농업 발전과 미래 성장기반 마련에 기여한 유공자 150여명이 정부포상의 영예를 안았다.



농림축산식품부는 지난 11일 서울 농협중앙회 대강당에서 ‘농업인과 함께 걷는 오늘, 농촌이 열어갈 내일’을 주제로 열린 제31회 농업인의 날 기념식에서 농업 발전과 농촌 활성화에 기여한 유공자들에게 산업훈장 8점, 산업포장 10점 등 총 155점의 정부포상을 수여했다고 밝혔다.

송미령 농림축산식품부 장관(앞줄 오른쪽 네 번째)이 11일 서울 농협중앙회 대강당에서 열린 농업인의 날 행사에서 참석자들과 피켓을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 농림축산식품부 제공

최고의 영예인 금탑산업훈장을 받은 박윤강 한국후계농업경영인중앙연합회 감사는 후계·청년농업인 육성을 위한 제도 개선과 농가 소득안정에 기여한 공로를 인정받았다. 후계농업인 단체에 대한 정부·지자체 지원 근거를 마련하는 법률 개정에 참여하고, 농산물 선물가액 상한 조정을 추진해 농산물 소비 확대에 힘썼다. 1991년에는 위탁영농회사를 설립해 농작업 기계화를 확산하는 등 30년 넘게 농업 현장에서 활동해왔다.



은탑산업훈장 수상자인 백석환 농업인은 농식품 부산물을 활용한 자가 섬유질배합사료(TMR) 기술을 개발해 한우 사육비 절감에 기여했다. 자체 배합사료를 통해 사료비를 43.9% 절감했고, 225차례에 걸쳐 농업인 7000명에게 기술을 전파했다. 동탑산업훈장을 받은 박철완 농업회사법인 다솔 대표이사는 훈제오리 등 가공제품 개발과 유통망 확대를 통해 오리고기 소비 대중화에 기여했다. 연구개발에 155억원을 투자하고 고병원성 조류인플루엔자(AI) 차단 방역체계 구축과 수출 확대에도 힘썼다.



올해 행사에서는 기념식이 끝난 후 농업인 단체와 참석자들이 농협중앙회에서 광화문 앞 부대행사장까지 거리행진을 펼치며 농업인의 날의 의미와 농업의 중요성을 알렸다.



농업인의 날은 농업·농촌의 소중함을 알리고 농업인의 긍지와 자부심을 높이기 위해 제정된 법정기념일이다. 1964년 11월11일 처음 열린 ‘농민의 날’ 행사에서 유래했다. 정부는 1996년 11월11일을 ‘농어업인의 날’로 공식 지정한 뒤 1997년 ‘농업인의 날’로 명칭을 변경했다. 11월11일은 한자 ‘흙 토(土)’를 풀어 쓴 ‘십(十)’과 ‘일(一)’에서 착안한 날짜다. 한 해 농사를 마치고 수확의 기쁨을 나누는 시기라는 의미도 담겨 있다.



농업인의 안정적인 영농활동을 뒷받침하기 위해 정부는 소득·경영 안전망 강화에도 나서고 있다. 올해 8월 마늘과 양파를 대상으로 농산물 가격안정제를 처음 시행하고, 농업재해 복구지원 기준을 생산비 중심으로 개편했다. 농업수입안정보험과 농작물재해보험 대상 품목도 확대했으며, 농산물 수급안정과 유통구조 개선을 위한 제도적 기반도 마련했다. 농업인 지원 정책을 지속적으로 추진하기 위해 농식품부는 내년도 예산안을 올해보다 10.4% 증가한 22조2215억원으로 편성했다. 농식품부는 늘어난 예산을 농가 소득안정과 재해 대응, 농업 경쟁력 강화 등에 집중 투입할 계획이다. 송미령 농식품부 장관은 “농업인들의 헌신에 감사드리고, 앞으로도 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 현장과 함께 정책을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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