박규남 서울시의원 “서울시농수산식품공사, 사업비 덜 쓰고 반환금 더 써”

더불어민주당 박규남 서울시의원(동대문4)이 서울시농수산식품공사의 저조한 사업비 집행과 반환금 초과 지출을 지적했다. 박 의원은 공사가 행정안전부 유권해석을 받아 초과 지출의 적법성을 확인하고 예산 집행 관행을 개선해야 한다고 촉구했다.

더불어민주당 박규남 서울시의원(오른쪽)이 지난 10일 열린 서울시농수산식품공사 행정사무감사에서 농수산식품공사 사장에게 질의하고 있다. 서울시의회 영상회의록 캡처

서울시의회 기획경제위원회 소속 박 의원은 지난 10일 공사 행정사무감사에서 “예산은 사전에 촘촘히 세운 계획에 따라 편성하고 목적에 맞게 제때 집행해야 한다”며 “그러나 공사는 사업비는 덜 쓰고 반환금은 더 쓰는 등 원칙에 맞지 않게 예산을 사용했다”고 비판했다.

박 의원에 따르면 공사의 올해 투자사업 가운데 취소 사업을 제외하고도 집행률이 90%에 못 미친 사업은 22개였다. 공사가 사전 절차를 밟지 않아 취소한 ‘인공지능(AI) 활용 업무보조봇 구축’ 사업(1억원)까지 포함하면 23개 사업 예산 68억7000만원 중 14억3000만원이 집행되지 않았다. 박 의원은 집행이 어려운 사업비는 추가경정예산을 통해 제때 줄여야 한다고 주문했다. 그는 “재정 건전성을 확보하려면 사업계획을 제대로 세웠는지, 그 계획에 걸맞게 예산을 편성했는지부터 점검해야 한다”고 말했다.

반면 공사가 예산을 초과해 지출한 사례는 2024년 7건, 지난해 8건, 올해 5건 등 총 20건이었다. 초과 지출액은 약 92억원이다. 지난해 시설현대화 사업에 쓰지 않은 차입금 반환 27억5000만원과 친환경급식 위탁사업비 정산 잔액 반환 12억3000만원, 올해 학교급식 위탁사업 정산 잔액 반환 11억1000만원 등이 대표적이다.

공사는 위탁사업비 정산 잔액 반환금 6건의 초과 지출 사유로 모두 ‘예산 편성 시 예측 불가한 지출 변수’를 적었다. 학교급식 식재료관리비 반환액도 2년 연속 예산을 넘어섰다. 박 의원은 “매년 되풀이되고 있어 충분히 예측 가능한 지출인데도 ‘예측 불가’라고 변명해 왔다”며 “원인 분석 없이 관행처럼 해 온 초과 지출을 점검해야 한다”고 했다.

공사는 이사회 의결로 정한 ‘예산총칙’ 제8조를 근거로 대행사업비(반환금 포함) 등 11개 과목의 초과 지출을 허용하고 있다. 그러나 박 의원은 ‘지방공기업법’과 행안부의 ‘지방공기업 예산편성기준’이 부족한 예산을 추경이나 예산의 이용·전용, 예비비로 충당하도록 정하고 있다며 공사의 초과 지출을 허용하는 명시적 근거가 없다고 짚었다. 박 의원에 따르면 공사는 이 사안과 관련해 행안부 유권해석을 받은 적이 없다.

박 의원은 “이사회 의결과 시장 보고를 거쳤다고 초과 지출의 법적 근거가 생기는 것은 아니다”라며 “행안부에 유권해석을 요청해 적법성부터 확인해야 하고 불필요한 예산이 편성되지 않도록 점검을 통해 개선해 나가 달라”고 당부했다.

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