10대 살해한 50대 입 닫아 조사 난항…얽히고설킨 사이

11일 새벽 15세 여성을 살해한 혐의로 서울 성북구 주택가에서 50대 남성이 긴급 체포됐다.



피의자의 20대 아들과 살해당한 여성은 가까운 사이였고, 이들은 절도 등 혐의로 수사받고 있었다.

50대 남성이 아들 성범죄 피해자인 여성을 살해한 주택가 현장

특히 살해당한 여성의 부모가 피의자 아들을 미성년자의제강간죄로 고소해 이 또한 수사가 진행 중이었다. 16세 미만과는 동의하에 성관계해도 강간죄로 처벌한다.



서울 성북경찰서는 이날 오전 1시 40분께 성북구 정릉동 주택가 공유숙박 숙소에서 살인 혐의로 A(59)씨를 체포했다.



이날 오전 1시 25분께 제3자의 112 신고가 접수됐으며, 경찰이 현장에 출동했을 당시 B(15)양은 이미 흉기에 찔려 사망한 상태였다.



A씨는 만취 상태로 체포돼 이날 오후 1차 조사를 시도했지만 입을 열지 않아 수사가 종료됐다.



경찰은 12일 구속영장을 신청하고, 수사를 이어간다는 방침이다.



범행 현장에는 피의자의 유서로 보이는 문건과 함께 피우지 않은 번개탄이 발견됐다.



해당 문건에는 피의자와 사실혼 관계에 있던 20대 C씨에 대해 "절도와 관련이 없다"는 내용 등이 담긴 것으로 전해졌다. 살인 사건이 벌어진 숙소도 C씨가 빌린 것으로 알려졌다.



현장에서는 빈 소주병 3개도 발견됐으나, A씨의 구체적인 음주 시점은 확인되지 않았다.



A씨는 범행 직후 지인에게 전화해 피해자를 살해했고 자신도 극단적 선택을 할 예정이라고 말한 것으로 알려졌다.



경찰은 A씨가 범행 직후 버린 것으로 추정되는 B양의 휴대전화를 확보했으며, 범행에 사용된 것으로 보이는 흉기 다수도 확보해 계획 범행 여부를 조사 중이다.



경찰은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 피해자 시신 부검도 의뢰할 방침이다.



연합뉴스 취재를 종합하면 숨진 B양은 A씨 아들 D씨(20)와 가까운 관계로 파악됐다. B양은 중학교에 다닐 나이지만, 학교에는 다니지 않았다.



서울 노원경찰서는 앞서 B양과 C씨, D씨를 절도 및 장물취득·사기 등 혐의로 수사해왔다.



경찰은 절도 사건과 관련해 C씨와 D씨에 대한 구속영장을 신청했으나, 공소청이 법원에 청구하지 않았다. 이들에 대한 수사는 계속 진행 중이었다.



숨진 B양은 가출이 잦았고, 가정사로 여러 차례 경찰에 신고한 뒤 올해 초부터 청소년쉼터에 입소했다.



이후 서울 외 지역을 포함해 여러 쉼터를 오가며 생활한 것으로 전해졌다.



B양은 최대 7일 머무를 수 있는 일시쉼터를 주로 이용했던 것으로 확인됐다.



B양은 기본 보호기간이 3개월 이내와 3년 이내인 단기쉼터와 중장기쉼터 입소를 희망하진 않았던 것으로 알려졌다.



B양 부모는 성인인 D씨가 자기 딸과 성관계를 가졌다며 고소도 했다.



경찰은 올해 3월 D씨를 미성년자의제강간 혐의로 불구속 송치했다.



미성년자의제강간죄(형법 제305조 2항)는 13세 이상 16세 미만과 성관계한 19세 이상은 합의에 의한 성관계라 하더라고 강간으로 처벌한다.



이후 사건은 서부지검(현 서부공소청)으로 이송돼 수사가 진행 중이다.



피의자의 아들인 D씨는 의제강간 사건과는 별개로 채팅 애플리케이션(앱)에서 조건만남에 나선 이들의 금품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 유죄판결을 받고 구치소에 있다.



서울서부지법 성준규 판사는 지난달 15일 절도 혐의로 기소된 D씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.

<연합>

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