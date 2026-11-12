서울시, 민생사법경찰국장 최익수 임명

서울시가 신임 민생사법경찰국장에 최익수 전 경기남부경찰청 수사부장을, 서울역사박물관장에 최영창 전 국가유산진흥원장을 임명했다.



시는 지난 9월 개방형 직위인 민생사법경찰국장과 서울역사박물관장의 공개모집을 시작해 선발시험위원회 심사와 인사위원회 추천을 거쳐 두 사람을 선발했다고 11일 밝혔다. 외부 전문가들도 선발시험위원회 심사에 참여했다.

최익수(왼쪽), 최영창.

최익수 신임 민생사법경찰국장은 1965년생으로 경찰대학 4기로 경찰에 입문했다. 서울경찰청 광진경찰서장·형사과장을 거쳐 부산·대구·경기남부경찰청 수사부장 등을 역임했다. 시는 최 국장이 그간 쌓아온 수사 경험과 전문성을 바탕으로 형사소송법 개정 등 형사사법체계 변화에 대응하고 특별사법경찰의 수사 역량과 민생범죄 대응체계를 강화할 것으로 기대했다.



최영창 신임 서울역사박물관장은 1964년생으로 고려대에서 사학 학사·석사 학위를 받고 박사과정을 수료했다. 1992년 문화일보 기자로 언론계에 입문해 문화부 차장 등을 지냈다. 이후 국외소재문화재재단 활용홍보실 실장과 조사연구실 실장, 국립진주박물관 관장 등을 거쳤다. 2021년에는 한국문화재재단 이사장을 맡았으며 2024년 5월 재단이 국가유산진흥원으로 새롭게 출범한 뒤 지난해 4월까지 원장을 맡았다.

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