교통안전표지 야간에도 잘 보이게 교체

서울 양천구는 야간 교통사고 위험을 줄이기 위해 노후 교통안전표지 282개를 발광다이오드(LED) 교통안전표지로 교체했다고 11일 밝혔다.



구는 어린이보호구역과 일방통행 구간, 전통시장·먹자골목·중심상가 등 총 217곳의 교통안전표지를 바꿨다. 어린이보호구역 내 통학로 통합안전표지 66개, 일방통행 구간 교통안전표지 185개, 전통시장 등 다중밀집 지역 교통안전표지 31개 등이다.



새로 설치된 ‘발광형 LED 교통안전표지’는 낮 동안 태양광으로 에너지를 충전하고 주변이 어두워지면 자동으로 불이 들어오는 방식이다. 구는 야간이나 악천후 등 시야 확보가 어려운 상황에서도 교통안전표지의 식별력을 높여 골목길 역주행을 예방하고, 어린이 등 보행자의 안전을 확보할 수 있다고 보고 있다.



구는 앞으로 교통안전표지의 노후·파손 상태와 태양광 충전 방해 요인 등을 지속적으로 점검할 계획이다.



앞서 구는 교통사고 발생 위험이 높거나 차량·보행 통행량이 많은 지역을 중심으로 ‘교통안전표지 교체 사업’을 추진해 왔다. 2023년부터 2025년까지 ‘어린이 보호구역’ 내 시·종점 안전표지와 통합안전표지, 횡단보도표지 등 총 368개를 발광형 LED로 교체했다. 지난해에는 일방통행 구간 113곳의 교통안전표지 159개도 같은 방식으로 바꿨다.



이기재 양천구청장은 “어린이 통학로와 골목길 등 주민 생활과 밀접한 도로의 안전 취약 요소를 세심하게 살피고, 누구나 안심하고 다닐 수 있는 교통 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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