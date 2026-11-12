광화문광장에 유엔참전용사 추모 빛 밝혀

서울 광화문광장 ‘감사의 정원’이 유엔을 상징하는 푸른 빛과 함께 시민들의 정성이 담긴 메시지로 채워진다.



서울시는 11일 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’을 맞아 감사의정원에서 유엔참전용사의 희생과 헌신을 기리는 추모행사를 개최한다고 밝혔다. 유엔참전용사 국제추모의 날은 6·25전쟁에 참전해 대한민국의 자유와 평화를 지킨 유엔참전용사의 희생과 공헌을 기리고 유엔참전국과 함께 이들을 추모하기 위한 날이다.

이날 행사는 유엔을 상징하는 파란색의 ‘감사의빛23’ 특별 점등과 시민들의 ‘추모의 초’ 프로그램 등으로 진행됐다. 감사의빛23 앞과 프리덤홀 입구에는 시민들이 유엔참전용사에게 전하는 추모와 감사의 메시지를 작성할 수 있는 공간도 마련됐다.



오세훈 서울시장은 이날 감사의정원을 직접 찾아 추모의 마음을 담은 리스를 걸고 묵념하며 참전용사들의 숭고한 희생과 헌신을 기렸다. 이어 참전용사들을 향한 감사와 추모의 마음을 담아 “숭고한 희생, 잊지 않겠습니다”(사진)라는 메시지를 남겼다.



남겨진 추모와 감사의 메시지는 지하 프리덤홀 계단 벽면의 추모월(Wall)에 15일까지 전시될 예정이다. 시민과 외국인 방문객이 추모의 순간을 함께 기록하고 공유할 수 있도록 기념촬영용 피켓도 제공한다. 현장 참여와 함께 사회관계망서비스(SNS) 해시태그 ‘#유엔참전용사국제추모의날_광화문’, ‘#감사의정원’을 활용한 메시지 업로드 활동으로 추모의 의미를 온라인으로 확산한다는 계획이다.



강석 시 균형발전본부장은 “유엔참전용사들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 대한민국의 자유와 평화가 가능했다”며 “이번 추모 행사가 시민들의 일상 속 소중한 기억으로 남아 자유와 평화의 가치를 함께 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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