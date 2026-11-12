서울시 마약관리센터 개소 1년… 중독자 217명 다시 삶을 이었다

30대 남성 A씨는 수년 전 지인의 유혹에 넘어가 필로폰과 케타민에 손을 대고 말았다. 혼자서 단약을 시도했지만 번번이 실패했다.



그런 A씨는 올해 서울시 마약관리센터에 약 한 달간 입원해 집중 치료를 받았다. 퇴원 뒤에도 일주일에 2차례 이상 센터를 찾아 치료받고 재활 프로그램에 참여하며 단약 유지를 위해 노력 중이다. 그는 “센터의 가족 교육 및 상담을 통해선 단절됐던 가족 관계가 회복됐다”고 말했다.

오세훈 서울시장(오른쪽)이 11일 서울 은평구 시마약관리센터 개소 1주년 기념행사에서 희망의 메시지를 담은 캘리그래피 퍼포먼스에 참여하고 있다. 서울시 제공

서울시마약관리센터가 지난해 개소 이후 1년여간 A씨를 비롯한 217명의 마약류 중독자 치료를 담당한 것으로 나타났다. 이는 전국 마약류 중독 치료보호기관 33곳 중 두 번째로 많다. 시는 마약 중독자의 회복, 일상과 사회 복귀를 위한 지원을 강화해 나갈 방침이다.



시는 11일 은평구 시마약관리센터에서 ‘다시, 삶을 잇다’를 주제로 센터 개소 1주년 기념행사를 열었다.



시립 은평병원에 조성된 시마약관리센터는 마약 중독자 상담·치료·재활, 관련 연구·교육 기능을 통합적으로 수행한다. 지난해 7월 임시 운영에 들어가 10월31일 정식으로 문을 열었다. 올해 4월엔 보건복지부로부터 마약류 중독자 권역치료보호기관으로 지정됐다.

시에 따르면 센터는 지난해 7월부터 지난달까지 149건의 전문 입원 치료를 실시했다. 센터의 병동부는 외래부와 분리돼 있다. 남녀 병동을 구분해 안전하게 입원 치료를 받을 수 있게 했다. 환자 상태에 따라 마약류 정밀 검사, 비침습적인 뇌 자극 치료, 일대일 사례 관리 등이 이뤄진다. 외래부엔 상담실과 재활 치료실이 마련됐다.



보건복지부 집계에 따르면 지난해 전국 마약 중독자 치료보호시설 33곳에서 치료받은 1649명 중 13.2%인 217명을 서울시마약관리센터가 담당했다. 이는 전국 33개 시설 중 두 번째로 많은 실적이라고 시는 설명했다.



아울러 센터는 마약류 정밀 검사 체계를 구축해 검사 역량을 강화했다. 올해 3월부터 검사 범위를 의료용 마약류로 확대했다. 센터가 지난해 7월∼지난달 실시한 마약류 관련 검사는 3만9382건에 달했다.



센터는 마약 중독자들이 치료 이후 단약과 재활, 회복을 이어 갈 수 있도록 주 5일 외래 집단 프로그램을 제공한다. 마약 중독을 극복해 낸 ‘회복 지원가’ 4명을 채용해 중독 상담실도 운영한다. 회복 지원가는 치료 초기 환자의 심리적 부담을 덜어주는 역할을 한다. 또 가족 상담과 가족 교육, 익명 자조 모임 등을 연계해 지속적인 회복을 돕는다.



오세훈 서울시장은 이날 행사에서 “마약 문제는 우리 사회가 직면한 심각한 위기”라며 “시마약관리센터 개소 1주년을 맞아 그간 성과를 살펴보니 의미 있는 변화가 시작됐다는 생각이 든다”고 말했다. 오 시장은 “앞으로도 시가 마약 문제 해결에 앞장서 다양한 변화를 주도해 나가고, 마약으로 고통받는 분들과 그 가족에게 희망을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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