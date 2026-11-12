부마민주항쟁 기록, 예비문화유산 선정

부마민주항쟁 기록, 추억의 만화, 고암 이응노(1904∼1989)의 작품 등이 미래 문화유산으로 인정받았다.

국가유산청은 ‘부마민주항쟁 민주투쟁선언문’(사진)과 ‘부마민주항쟁 김택용 취재원고’ 등 총 6건을 예비문화유산으로 선정했다고 11일 밝혔다. 부마민주항쟁은 1979년 10월 부산과 마산 지역 시민과 학생이 유신 독재에 항거해 일으킨 대규모 민주화 운동이다. 민주투쟁선언문은 10월15일 부산대에서 시위를 선전하기 위해 작성된 자료로 역사적 가치가 크다.



‘민주투쟁선언문’과 함께 예비문화유산으로 선정된 취재원고는 부산일보의 마산 주재 기자였던 김택용 기자가 1979년 10월18일부터 21일까지 민주 항쟁의 현장을 취재하고 정리한 기록이다.



한국 근현대 미술 거장 이응노가 1980년대 이후 집중적으로 창작한 ‘군상’(群像) 연작과 작업 도구, 작업 당시 착용한 조끼 등도 예비문화유산 목록에 이름을 올렸다. 또 1970년대의 시대상과 정서를 반영한 만화 ‘비둘기 합창’의 육필 원고와 텔레비전 만화 영화로 제작했을 당시 대본도 예비문화유산으로 선정됐다. 만화는 주인공인 ‘독고탁’과 가족의 일상을 다룬 작품으로, 1987년 애니메이션 ‘독고탁의 비둘기 합창’으로 제작돼 큰 인기를 얻었다.



이외에도 장애를 딛고 히말라야 14좌·7대륙 최고봉을 완봉한 산악인 고 김홍빈 대장이 쓴 등강기 연결 장치와 각종 장비, 등반 일지도 예비문화유산이 됐다.

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