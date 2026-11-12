대전서 ‘세계태양광총회’… 석학 총집결

전 세계 태양광 분야 전문가들이 대전에 모여 기술 발전 방향과 에너지 전환 대책을 논의한다. 대전시는 15일부터 20일까지 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 ‘2026 제9회 대전 세계태양광총회(WCPEC-9)’를 연다고 11일 밝혔다.



세계태양광총회는 미국·유럽·아시아 등 3개 대륙 태양광 학술대회를 통합해 4년마다 열리는 태양광 분야 세계 최대 규모 국제학술행사다. 우리나라에서 총회가 열리는 것은 이번이 처음이다.



이번 총회에는 세계적인 석학들이 참석해 태양광 기술의 최신 흐름과 에너지 전환의 미래를 탐구·공유한다. ‘현대 태양광의 아버지’로 불리는 마틴 그린 호주 뉴사우스웨일스대 교수와 2012년 세계 최초로 고체형 페로브스카이트 태양전지를 개발한 박남규 성균관대 교수, 페로브스카이트 태양전지 연구의 세계적 권위자인 헨리 스네이스 영국 옥스퍼드대 교수가 주요 연사로 나선다. 또 한화큐셀의 다니엘 메르펠 글로벌 최고기술책임자(CTO)와 중국 태양광 기업 론지(LONGi)의 시샹쉬 부사장 등 세계적인 태양광 기업 관계자들도 강연자로 참여한다.

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