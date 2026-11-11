오세훈 “한동훈 복당, 총선 승리 위해 필요하지만 공감대 형성 먼저”

오세훈 서울시장이 11일 “한동훈 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다고 생각한다”고 밝혔다. 다만 복당에 앞서 국민의힘 내부의 공감대가 형성돼야 한다고 강조했다.

오세훈 서울시장. 뉴시스

오 시장은 이날 페이스북에 ‘통합의 목적도, 변화의 방향도 국민이어야 한다’라는 제목의 글을 올려 “수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 둬서는 안 된다”고 말했다.

오 시장은 “현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분이 깊은 우려를 갖고 있는 것이 사실”이라며 “이러한 걱정은 지난 지방선거 이전부터 지속돼 왔다”고 지적했다. 이어 “최근 정당 지지율이 상승했다는 결과도 있지만 이재명정부와 더불어민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다는 사실을 우리 모두 잘 알고 있다”며 “국민의 신뢰를 온전히 회복하고 중도·수도권·청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다”고 했다.

그는 “당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어둬야 한다”며 “중요한 것은 민심의 향배를 정확히 읽고 당내의 뜻과 힘을 하나로 모아가는 과정”이라고 주장했다. 그는 “전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그중 하나”라며 “총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모일 것”이라고 했다.

오 시장은 한 의원의 복당 문제와 관련해 당내 공감대가 먼저 형성돼야 한다는 점을 짚었다. 그는 “이는 특정인에 대한 호불호의 문제가 아니라 당의 화합과 승리를 위한 최소한의 원칙”이라며 “이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다”고 밝혔다.

오 시장은 서울시장으로서 시정에 힘을 쏟는 동시에 국민에게 다시 선택받을 수 있는 보수의 모습을 갖추는 데 맡은 역할을 다하겠다는 의지를 내비쳤다. 그는 “지금 중요한 것은 누가 누구와 손을 잡고 누가 당권을 차지하느냐가 아니라 국민의힘이 어떻게 변화하고 통합해 국민의 신뢰를 되찾고 2028년 총선에서 승리할 수 있느냐다”라며 “우리가 뜻을 모아야 할 지점도 오로지 여기에 있다”고 했다.

오 시장은 “앞으로도 정치권의 개별적인 이해관계나 공방에 연연하지 않을 것”이라며 “서울시장으로서 서울을 세계 최고의 도시로 만들기 위해 혼신의 힘을 다하는 것은 당연한 책무”라고 말했다. 오 시장은 “동시에 국민께 다시 선택받을 수 있는 보수의 모습을 온전히 갖추는 데에도 제게 맡겨진 사명을 다하겠다”고 덧붙였다.

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