경주시, 미국 진출 일지테크와 투자협력 속도

경북 경주시가 미국에 생산거점을 둔 자동차부품 기업 일지테크와 전략적 투자 파트너십을 맺고, 미국 현지 사업 성과를 경주지역 후속 투자로 연결하기 위한 협력에 적극 나섰다.

주낙영 경주시장이 9일(현지시간) 미국 앨라배마주 일지테크 미국법인 ITAC 공장에서 황찬권 법인장에게 생산시설에 대한 설명을 듣고 있다. 경주시 제공

경주시는 9일(현지시간) 미국 앨라배마주 루번에 있는 일지테크 미국법인 ITAC를 방문, 국내외 생산거점 간 공급망 협력과 경주지역 투자 확대 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.

이번 방문은 미국 투자유치대표단의 첫 공식 일정이다.

주낙영 경주시장과 임활 경주시의회 의장, 주동열 경주시의회 경제산업위원장, 주광일 일지테크 본부장, 황찬권 ITAC 법인장 등이 참석했다.

일지테크는 경산에 본사를 둔 자동차 차체부품 제조기업으로, 경주에 공장 4개를 운영하고 있다.

특히 국내복귀투자 보조금 사업으로 추진한 경주3공장은 미국 현지공장으로 이어지는 공급망을 구축하고 있다.

미국 앨라배마주 일지테크 미국법인 ITAC에서 열린 전략적 투자파트너십 업무협약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 주광일 일지테크 본부장, 개리 스포트 ITAC 관리실장, 황찬권 ITAC 법인장, 주낙영 경주시장, 임활 경주시의회 의장, 주동열 경주시의회 경제산업위원장, 이상걸 경주상공회의소 회장.

이번 방문은 일지테크의 글로벌 사업 동향을 파악하고, 미국 현지 생산거점과 경주공장 간 공급망 협력을 통해 지역 내 후속 투자와 일자리 창출 가능성을 높이기 위해 마련했다.

이날 경주시와 경주시의회, 일지테크, ITAC는 전략적 투자 파트너십 업무협약을 체결했다.

협약에는 경주와 앨라배마 생산거점 간 교류 확대, 글로벌 공급망 협력, 미국 현지 시장정보 공유, 자동차부품 기술·생산·신규 사업 분야의 협력 기회 발굴 등이 담겼다.

일지테크와 ITAC는 향후 신규 투자 추진 시 경주지역을 우선 검토하기로 했다.

대표단은 ITAC의 주요 생산시설을 둘러보고 현지 임직원들을 격려했다.

이어 기업 관계자들과 미국 자동차산업 동향과 사업 확대 가능성, 지방정부의 세금 감면·기반시설 지원 등 투자지원 제도에 대해 다양한 의견을 나눴다.

경주시와 일지테크는 2019년부터 세 차례에 걸쳐 총 1865억원 규모의 투자협약을 체결하며 협력관계를 이어왔다. 시는 이번 협약을 계기로 기업의 후속 투자 수요를 파악하고 맞춤형 지원방안을 검토할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "경주공장과 미국공장 간 협력을 바탕으로 기업의 해외 사업 성과가 지역의 새로운 투자와 양질의 일자리 창출로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 경주시 투자유치대표단은 8~15일까지 미국 앨라배마주와 조지아주 애틀랜타, 뉴욕·뉴저지 지역을 잇따라 방문해 현지 진출기업 면담과 투자설명회, 업무협약 등을 진행한다.

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