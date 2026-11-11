구단 눈치 보느라 말 못했다…한국프로축구연맹, 4년 만에 선수위원회 재출범

팀이 강등권 싸움을 벌이던 2019년, 프로축구 인천 유나이티드에서 뛰던 김호남은 쌍둥이 자녀가 태어난 날 오전 출산을 지켜본 뒤 오후 팀 훈련에 복귀했다. 당시 고(故) 유상철 감독은 팀의 중요한 일정을 앞두고도 그에게 출산을 위한 시간을 내줬다. 김호남은 구단의 배려에 감사함을 느꼈고, 그해 인천은 K리그1 잔류에 성공했다. 선수의 권리를 보장하는 일이 구단의 경쟁력과 반드시 대립하는 것은 아니라는 게 그가 현장에서 얻은 경험이다.

선수들의 목소리를 모아 실질적인 제도 개선으로 연결하기 위한 K리그 선수위원회가 4년 만에 다시 출범했다. 선수 권익 보호를 위한 공식 소통 창구를 복원하는 동시에 구단과 연맹, 팬까지 함께 고려하는 현실적인 대안을 마련하겠다는 취지다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 지난 10일 서울 종로구 축구회관에서 ‘2026년 제1차 선수위원회 회의’를 개최했다고 11일 밝혔다. 올해 6월 이사회에서 전 K리그 선수 김호남이 선수위원장으로 선임됐다. 한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 지난 10일 서울 종로구 축구회관에서 ‘2026년 제1차 선수위원회 회의’를 개최했다고 11일 밝혔다. 올해 6월 이사회에서 전 K리그 선수 김호남이 선수위원장으로 선임됐다. 선수위원회는 김 위원장과 이명주(인천), 이창민(제주), 이창용(안양), 주민규(대전), 한국영(대구) 등 현역 선수 5명을 포함해 구성됐다.

선수위원회가 다시 꾸려진 배경에는 선수들과의 소통을 일회성 의견 청취에 그치지 않고 지속적인 정책 논의로 발전시켜야 한다는 문제의식이 있다. 연맹은 지난해 각 구단 주장단과 면담을 진행해 선수들의 건의 사항을 수렴했다. 이를 계기로 선수들의 의견을 체계적으로 전달하고 제도 개선까지 논의할 공식 기구의 필요성이 커졌다.

이번 위원회는 선수들의 고충을 전달하는 데서 한발 더 나아가 실행 가능한 대안을 만드는 데 초점을 맞춘다. 김 위원장은 선수위원회의 가장 중요한 역할로 ‘시장에 대한 이해’를 꼽았다. 선수들의 요구가 실제 정책으로 이어지려면 구단과 연맹이 처한 현실도 함께 살펴야 한다는 것이다.

그는 서면 인터뷰에서 “선수의 목소리가 힘을 가지려면 먼저 구단과 연맹을 이해해야 한다”며 “구단과 연맹의 현실적인 입장을 고려하지 않은 대안은 공감을 얻기 어렵다”고 말했다. 이어 “대안은 결국 팬에게 얼마나 더 큰 이로움을 줄 수 있느냐로 이어져야 한다”며 “튼튼한 시장이 선수의 권리를 지킬 수 있는 가장 기본적인 틀”이라고 강조했다.

첫 회의에서는 선수 배우자 출산 휴가와 경조 휴가 도입, 선수위원회 운영 규정 제정, 사회공헌 활동 방안 등이 주요 안건으로 다뤄졌다. 논의된 내용은 연맹 유관 부서와 공유해 실제 제도 개선으로 이어질 수 있는지 검토할 예정이다. 휴가 제도는 아직 도입이 확정되지 않았으며, 이번 회의에서 논의된 안건이다.

김 위원장은 선수 배우자 출산 휴가와 경조 휴가가 선수와 구단 모두에게 긍정적인 결과를 가져올 수 있도록 제도의 취지를 공유하는 일도 중요하다고 강조했다. 선수들이 권리 보장과 함께 구단에 대한 책임과 상호 배려의 의미를 이해할 수 있도록 관련 내용을 영상으로 제작할 계획이다.

특히 신인과 저연차 선수들의 목소리를 어떻게 끌어낼지가 위원회의 주요 과제다. 출전 기회와 연봉 등에서 상대적으로 열악한 위치에 있는 선수들은 구단 내 여러 구성원이 모인 자리에서 불합리한 점을 자유롭게 이야기하기 어렵기 때문이다.

이를 해결하기 위해 선수위원회는 선수들이 평소 느낀 문제를 글로 정리해 건의할 수 있는 별도 페이지를 마련할 계획이다. 실명 인증을 거쳐 의견을 접수하되, 건의한 선수의 신원과 구체적인 내용은 외부에 공개하지 않는 방식이다. 선수들이 불이익을 우려하지 않고 의견을 전달할 수 있도록 보안과 인증 절차도 갖출 방침이다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 지난 10일 서울 종로구 축구회관에서 ‘2026년 제1차 선수위원회 회의’를 개최했다고 11일 밝혔다. 올해 6월 이사회에서 전 K리그 선수 김호남이 선수위원장으로 선임됐다. 한국프로축구연맹 제공

위원회 운영의 연속성을 확보하기 위한 기록 작업도 추진한다. 김 위원장은 지난 6월 선임된 뒤 과거 선수위원회 운영 자료를 살펴봤지만 참고할 만한 기록을 거의 찾지 못했다고 밝혔다. 이에 앞으로는 회의 내용과 논의한 대안, 실제 개선된 사항을 빠짐없이 기록해 선수위원회 페이지에 공개할 계획이다. 일회성 논의로 끝나지 않고 후임 위원들이 앞선 논의와 성과를 이어갈 수 있도록 운영의 축적 기반을 마련하겠다는 취지다.

선수위원회는 연 2회 정기 회의를 열고 필요할 경우 수시 회의도 개최한다. 선수 권익과 제도 개선뿐 아니라 사회공헌 활동도 논의해 K리그의 사회적 가치 증진에 힘을 보탤 예정이다.

김 위원장은 선수들에게도 경기장 밖에서의 역할을 돌아봐 달라고 당부했다. 그는 “선수일 때는 자신이 얼마나 대단한 사람인지 모른다. 매일 하는 축구라 특별해 보이지 않겠지만, 우리 선수들을 보며 꿈을 키우는 사람도, 위안을 받는 사람도 정말 많다”며 “누군가에게 희망과 용기를 주는 일을 해내고 있는 사람들이 바로 K리그 선수들”이라고 말했다.

이어 “우리는 축구 그 이상의 가치를 사회에 줄 수 있다”며 “이 메시지가 팬들에게 잘 전해진다면 우리가 꿈꾸는 자생력 있는 K리그를 만들 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

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