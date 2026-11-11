극우단체엔 4·3 역사왜곡·혐오의 자유 주더니…제주경찰, 민주노총본부장 공소청 송치 논란

경찰이 4·3희생자 추념식 당시 극우 집회 저지에 나섰던 민주노총 제주본부장을 폭행 혐의로 공소청에 송치하자 민주노총과 4·3단체가 반발하고 있다. 이들은 경찰이 역사 왜곡 집회는 사실상 방관하고 이에 항의한 시민사회 인사에게는 형사 책임을 묻고 있다며 경찰을 규탄했다.

11일 민주노총 제주본부에 따르면 제주 경찰은 최근 임기환 본부장을 폭행 혐의로 제주지방공소청에 송치했다.

제78주년 제주4·3 희생자 추념식이 열린 4월3일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 근처에서 극우 단체가 ‘제주4·3은 공산 폭동’이라고 쓰인 펼침막을 내걸고 있다.

앞서 지난 4·3 추념식 당일, 4·3평화공원에서는 극우단체들이 낡은 반공 이념을 내세우며 희생자와 유족을 우롱하고 ‘공산폭동’ 등의 허위 주장을 펼쳐 논란이 일었다. 이에 4·3 유족과 민주노총 제주본부, 지역 시민사회는 유족을 향한 폭력과 혐오 발언을 막기 위해 집회 신고를 내고 대응에 나섰다.

당시 양쪽 집회는 경찰 제지로 큰 충돌 없이 마무리됐으나, 그 뒤 유족 편에 섰던 민주노총 제주본부장은 폭행 혐의로 고소를 당했다. 제주동부경찰서는 최근 임 본부장의 폭행 혐의가 인정된다며 사건을 제주지방공소청으로 넘겼다.

이에 경찰이 4·3 희생자를 폄훼하고 유족의 가슴에 상처를 남긴 극우 집회는 방관한 채, 이를 제지한 민주노총 제주본부장에게만 가혹한 법적 잣대를 들이댔다는 지적이다.

민주노총 제주본부는 이번 경찰의 송치 결정을 두고 “극우세력에게 역사 왜곡과 혐오의 자유를 주고, 민주시민에게는 침묵과 체념을 강요하는 폭력”이라고 강하게 규탄했다.

이어 “4·3은 우리 사회가 뼈저리게 반성해야 할 국가폭력의 역사이자 여전히 아물지 않은 현재진행형의 상흔”이라며 “경찰이 해야 할 일은 극우세력의 난동을 방관하는 것이 아니라 4·3 유족과 희생자의 명예를 지키는 것”이라고 비판했다.

제주4·3범국민위원회, 제주4·3기념사업위원회는 성명을 내고 “역사의 비극인 제주 4·3을 또다시 모욕하고 왜곡하려는 극우단체의 폭거를 묵인하고, 이에 대응하던 시민사회 책임자를 사법 조치하려는 적반하장식 행태에 분노를 금할 수 없다”며 경찰을 규탄했다.

4·3단체들은 “유족과 도민의 가슴에 또 한 번 대못을 박는 이 부끄러운 혐오 집회를 허용하고 방치한 것은 다름 아닌 경찰 당국의 안이한 대응과 책임”이라며 “그럼에도 법 집행의 칼날은 역사 왜곡을 자행한 이들이 아니라, 희생자의 명예를 지키고 추념식의 경건함을 수호하려 했던 시민사회 책임자들을 향하고 있다”고 비판했다.

이어 “적반하장식 고소에 휘둘려 임 본부장을 제주지방공소청에 송치한 제주동부경찰서의 행태는 본말이 전도된 처사”라며 “이러려고 공소청을 만들고 경찰에게 국민의 권력을 준 것이 아니”라고 지적했다.

이들 단체는 4·3 역사를 왜곡·폄훼하고 희생자와 유족의 명예를 훼손하는 행위를 엄중히 형사처벌할 수 있도록 4·3특별법 개정안을 즉각 처리하라고 국회와 정부를 향해 요구했다.

이번 성명에는 제주4·3평화재단, 제주4·3희생자유족회, 제주4·3연구소를 비롯해 57개 단체가 참여했다.

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