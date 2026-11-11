젝스키스 디너쇼 무산 후폭풍…이재진, 주최사 대표에 명예훼손 피소

그룹 '젝스키스'(젝키) 멤버 고지용·이재진·장수원이 함께 출연할 예정이던 연말 디너쇼가 무산된 가운데, 주최사 대표가 이재진을 명예훼손 혐의로 고소했다.

11일 공연 주최사 마운틴무브먼트스토리에 따르면 대표 A씨는 최근 이재진을 상대로 명예훼손 고소장을 제출했다.

주최 측은 "공개 소셜 미디어 게시물에서 특정 개인의 실명이 직접 언급되고 금전 수령 방법 및 환불 상황에 관한 내용이 적시된 데 따른 법적 대응"이라며 "이번 사안은 그룹 젝스키스 활동이나 멤버 간 분쟁과 무관한, 개인 대 개인 사이의 절차"라고 선을 그었다.

앞서 고지용, 이재진, 장수원은 내달 15~16일 인천 인스파이어 아레나에서 디너쇼 '더 트리 인 인스파이어 - 젝키의 못다 한 이야기'를 열 계획이었다.

그러나 이재진은 전날 소셜 미디어를 통해 불참 의사를 밝혔다. 그는 주최사 대표가 공식 예매처가 아닌 개인 계좌로 티켓 대금을 입금받았으며, 미환불 사례가 발생했다고 주장했다. 이후 장수원 측 역시 행사 취소를 공지하면서 공연은 최종 무산됐다.

이에 주최 측은 이재진이 제기한 의혹은 사실과 다르며, 이재진의 제안으로 행사가 추진됐다고 반박했다. 현재 관련 고소 건은 관계 기관으로 이송돼 수사 절차가 진행 중이다.

<뉴시스>

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