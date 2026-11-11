아침 영하 2도 ‘뚝’ 쌀쌀…큰 일교차·수도권 미세먼지 ‘나쁨’ [내일 날씨]

목요일인 오는 12일은 전국적으로 쌀쌀한 아침 기온을 기록하는 가운데 낮과 밤의 극심한 기온차가 나타날 것으로 보인다. 기상청 예보에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 2도에서 8도 사이를 오가며 다소 춥겠으나, 낮 최고기온은 14도에서 21도 분포를 보여 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

목요일인 12일 아침 최저기온이 영하 2도까지 떨어져 쌀쌀한 날씨를 보인 가운데, 서울 시내에서 두꺼운 외투 차림의 시민이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 5~6도, 인천 7도, 수원 5도, 춘천 3도, 강릉 7도, 대전 3도, 청주 4도, 광주 4도, 전주 4도, 대구 4도, 부산 8도, 울산 5도, 제주 11도로 예상된다. 이어 낮 최고기온은 서울 15~16도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 15도, 강릉 20도, 대전 16도, 청주 16도, 광주 17도, 전주 17도, 대구 17도, 부산 18도, 울산 19도, 제주 18도 등으로 관측된다.

이번 주는 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎까지 크게 벌어지는 환절기 날씨가 이어질 전망이다. 이에 따라 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 관리와 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

하늘은 제주도 남쪽 해상에 위치한 고기압의 영향으로 가끔 구름이 많다가, 늦은 오후부터 서쪽 지역을 중심으로 차차 흐려질 것으로 보인다. 아울러 늦은 오후부터 13일 새벽 사이에는 인천과 경기남부, 강원중·남부내륙·산지, 충청권, 전북서해안 곳곳에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

오전 시간대에는 중부지방과 전북, 경북권내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다. 비나 안가로 인해 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러질 수 있으므로 차량 운행 시 충분한 안전거리를 확보하고 감속 운행해야 한다.

이와 함께 대기 정체와 국외 미세먼지 영향으로 공기 질은 다소 탁할 것으로 보인다. 미세먼지 농도는 서울·경기남부·세종·충북 지역에서 ‘나쁨’ 수준을 나타내겠으며, 그 밖의 권역은 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 인천·경기북부·강원영서·대전·충남 등 일부 지역에서도 새벽부터 오전 사이 일시적으로 ‘나쁨’ 수준까지 치솟을 수 있어 호흡기 건강 관리가 필요하다.

한편, 달의 인력이 강해지는 대조기 기간이 이어짐에 따라 해안가 저지대에서는 만조 시 침수 피해가 발생하지 않도록 각별한 대비가 당부된다.

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