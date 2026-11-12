李대통령 “당정, 한마음 한뜻으로 움직여야” [청와대 24시]

대통령의 하루는 곧 국정의 흐름이다. 한마디 발언과 하나의 일정, 작은 결정 하나에도 정부가 향하는 방향이 담긴다. ‘청와대 24시’는 대통령의 말과 대통령실의 움직임을 하루 단위로 정리해 독자들에게 전한다. 하루 동안 있었던 주요 발언과 정책, 현장의 분위기를 핵심만 간결하게 담았다. 오늘의 국정을 가장 빠르고 쉽게 읽는 기록이다.

이재명 대통령은 11일 더불어민주당 김민석 대표와 만찬 회동을 갖고 “우리 국민의 삶이 나아질 수 있도록 당정이 한마음 한뜻으로 움직여야 한다”고 강조했다. 비거주 1주택자 종합부동산세(종부세) 완화 등을 두고 당내 이견이 불거진 상황에서 ‘당·청 원팀’ 기조를 강조한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 11일 청와대에서 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표 등과 만찬을 하고 있다. 청와대 제공

①李, 참모진엔 “항상 국회와 긴밀 소통” 당부

이 대통령은 이날 저녁 청와대로 김 대표와 한병도 원내대표를 초청해 만찬을 가졌다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 비공개 만찬 회동은 약 3시간 동안 진행됐다. 이 대통령은 김 대표에게 내년도 예산안에 대한 여당과 국회의 적극적인 협조를 주문했다. 배석한 임광현 대통령비서실장과 최인호 정무수석에게는 항상 국회와 긴밀하게 소통할 것을 당부했다. 김 대표는 이 대통령에게 “양극화 극복과 소비 진작을 위해 정부의 과감하고 신속한 대책이 필요하다”고 요청했다.

이날 만찬 회동은 최근 당내에서 비거주 1주택자의 종부세 기본공제액도 실거주자와 동일한 14억원으로 높일 것을 요구하는 목소리가 공개적으로 나오는 상황에서 이뤄져 주목받았다.

②李 “거센 변화 속에서도 묵묵히 국민의 밥상 지켜준 농업인께 감사”

이 대통령은 이날 ‘제31회 농업인의 날’을 맞아 엑스(X)에 올린 글에서 “농지 개혁과 농협 개혁, CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 등 중요 현안에 대해 현장의 목소리를 정책에 충실히 담아 농업인분들에게 도움이 될 수 있도록 추진하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 땅을 일구며 국민의 먹거리를 지켜오신 전국의 농업인 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “산업화 도시화의 거센 변화 속에서도 묵묵히 국민의 밥상을 지켜주신 농업인 여러분 덕분에 우리는 어려운 시기를 헤쳐나올 수 있었다”고 돌아봤다. 그러면서 “농업을 경시하는 나라는 부흥하기 어렵다. 이제 농업은 식량안보의 근간이자 국가 전략산업”이라며 “농촌은 우리가 지켜야 할 민족공동체의 터전이자 대한민국의 뿌리이기도 하다. 미래 생명산업인 농업의 뿌리를 지키는 일은 곧 대한민국의 미래를 지키는 일”이라고 역설했다.

최근 이 대통령은 연내 가입 신청이 보류된 CPTPP 문제를 두고 장기적으로는 가입이 필요하다는 뜻을 밝히면서도 피해가 예상되는 농업 종사자들의 동의가 있어야 한다는 입장을 여러 차례 피력해왔다. 가입 전제로 ‘충분한 대안 마련’과 ‘농어업계의 불신 제거’를 달기도 했다. 지난달 26일 청와대에서 열린 농어민 간담회에선 농어업 피해를 줄이고 보상 방안을 마련하는 것이 해법이라는 점을 강조하며 “어떻게 하면 문제를 최소화하고 손실이나 피해를 충분히 보존할 것이냐를 고민하지 않고 일도양단으로 ‘할 거냐 말 거냐’ 이렇게 하면 결국은 막 길가에 최루가스 자욱하고 뭐 그렇게 되지 않을까. 최종적인 결론이 그렇게 가는 건 저는 바람직하지 않다고 생각한다”고 밝혔다. CPTPP와 함께 농어업계의 불만이 제기된 농지조사 문제에 대해서는 “땅 뺏는다 이런 걱정은 안 하셔도 될 것”이라며 정부의 취지를 설명하고 우려를 불식하는 데 집중해왔다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합

③李대통령 “농산물 가격과 농가 소득 안정될 수 있도록 최선”

이 대통령은 정부의 농업 관련 정책을 홍보하는 데도 공을 들였다. 이 대통령은 이날 엑스 메시지에서 “국민주권정부는 농업에 대한 국가의 책임을 강화하고 있다”며 “지난 정부에서 거부권이 행사됐던 농업 민생 법안을 통과시켰고, 쌀 가격을 정상화하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다”고 소개했다. “농어촌 기본소득과 햇빛소득 마을로 농촌의 소득 기반을 확대하는 정책도 도입했다”고도 적었다.

농업계 지원 확대도 약속했다. 이 대통령은 “최근 채소·과일 등 주요 품목의 가격 하락으로 인해 농업인들의 어려움이 크다. 수급 조절과 소비 촉진을 병행해 농산물 가격과 농가 소득이 안정될 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 "농업인이 흘린 땀만큼 정당한 소득을 얻고, 농업의 가치가 제대로 인정받도록 정부가 책임 있게 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 이어 “농업의 가치를 제대로 존중받고, 여러분이 자부심을 느끼는 나라, 농민은 걱정 없이 농사를 짓고, 국민은 안심하고 소비하는 나라를 만들겠다”고 부연했다.

이 대통령은 이날 농업인의 날이자 ‘가래떡 데이’라는 점을 홍보하기 위해 엑스에 우리 쌀로 만든 가래떡을 먹는 영상을 게시하기도 했다. 영상에서 이 대통령은 “11월 11일은 농업인의 날, 아시죠? 우리 쌀로 만든 가래떡 데이”라며 “맛있는 가래떡 먹을 수 있게 해 주신 농업인 여러분 수고 많으셨다. 감사하다”고 말했다.

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