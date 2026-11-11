경북교육청, 2027년도 예산안 5조8447억원 편성… 맞춤형 교육과 미래교육 투자 집중

경북교육청은 2027년도 경북도교육비특별회계 예산안을 5조8447억원 규모로 편성, 11일 경북도의회에 제출했다고 밝혔다. 이는 2026년도 본예산 5조5893억원보다 2554억 원(4.6%) 증가한 규모다.

이번 예산안은 교부금 제도 개편과 교육재정 수요 증가 등 불확실한 재정 여건 속에서도 학생 교육활동에 필요한 재원을 안정적으로 확보하고, 미래교육을 위한 핵심사업을 지속해서 추진하는 데 중점을 뒀다.

특히 학생 맞춤형 교육과 교육격차 해소, 안전한 학교환경 조성 등 주요 교육정책에 재원을 우선 배분하고, 사업의 필요성과 시급성을 고려해 예산을 효율적으로 편성했다.

경북교육청 전경. 경북교육청 제공

◆ 학생의 배움과 성장을 지원하는 맞춤형 교육 강화

학생 개개인의 학습 수준과 특성을 고려한 교육을 강화하기 위해 △맞춤형 학력향상 지원 169억 원 △교수학습 및 교실수업 개선 38억 원 △진로․진학교육 활성화 63억 원을 편성했다.

또한 늘봄학교와 방과후학교 운영에 912억 원을 반영해 다양한 교육․돌봄 기회를 제공하고 학부모의 양육 부담을 덜어줄 계획이다.

◆인공지능(AI)․디지털 기반 미래교육 역량 강화

미래사회 변화에 대응하고 학생들의 디지털 역량을 높이기 위해 △인공지능(AI)․디지털교육 여건 개선 620억 원 △미래교육 역량 강화 및 교원 전문성 신장 64억 원을 편성했다.

이를 통해 인공지능(AI)․디지털 기반 교수학습 환경을 확충하고 교원의 전문성을 높여 미래교육이 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 방침이다.

◆교육격차 해소와 촘촘한 교육복지 실현

모든 학생에게 균등한 교육기회를 제공하고 교육취약계층에 대한 지원을 강화하기 위해 △특수교육 지원 418억 원 △이주배경학생 교육지원 51억 원 △저소득층 자녀 교육복지 지원 394억 원을 반영했다.

아울러 농산어촌 및 소규모학교 지원에 296억 원을 편성해 지역 간 교육여건 격차를 줄이고, 학생들이 거주 지역에 관계없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원한다.

◆안전하고 쾌적한 학교 교육환경 조성

학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 △노후 학교시설 환경개선 2,840억 원 △급식시설 현대화 및 조리환경 개선 283억 원을 편성했다.

특히 학생 안전과 직결되는 시설 개선을 우선 추진하고, 상대적으로 시급성이 낮은 사업은 추진 시기를 조정하는 등 시설투자의 효율성을 높일 계획이다.

◆지출구조조정을 통한 교육재정 운용 효율화

2027년도에는 담배소비세분 지방교육세 일몰로 지방세 이전수입이 880억 원 감소하고, 고교무상교육 국가부담금도 전년 대비 126억 원 줄어들어 재정 운용에 부담이 커질 전망이다.

이에 경북교육청은 부족한 세입재원을 보전하기 위해 기금 1497억 원을 활용하고, 기존 정책사업의 50%를 정비한 결과를 예산편성에 반영하는 등 재정 운용의 효율성을 높였다.

또한 신규․확대사업을 최소화하고 시급성이 낮은 시설사업과 행사․운영성 경비 등을 조정했다.

이 과정에서 학생 교육활동과 직결되는 필수사업은 최대한 유지하면서 사업별 우선순위와 집행 가능성을 면밀히 검토해 한정된 재원을 교육 현장에 필요한 사업에 집중 배분했다.

임종식(사진) 교육감은 “한정된 재정 여건 속에서도 학생들을 위한 교육의 가치는 흔들림 없이 지켜나가야 한다”라며, “학생 한 명 한 명의 성장에 필요한 지원을 이어가고, 학교 현장에서 체감할 수 있는 교육정책을 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.

이어 “앞으로도 교육의 본질에 충실한 재정 운영으로 학교의 안정적인 교육활동을 뒷받침하고, 미래를 준비하는 경북교육을 실현하는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

한편, 이번 예산안은 제367회 경북도의회 정례회에서 심의․의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

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