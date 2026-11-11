경주 보문관광단지 50년 역사, 트레일로 만난다

경북 경주 보문관광단지가 ‘한국관광1번지’ 브랜드로 새롭게 거듭나고 있다.

경북문화관광공사는 보문관광단지의 역사적 가치를 재조명하고 관광 콘텐츠를 확충하기 위해 기존 ‘물레방아광장’을 ‘한국관광1번지 공원’으로 명칭을 변경하고, 주요 역사·문화 거점을 연결하는 ‘한국관광1번지 트레일’을 조성했다.

지난 10일 한국관광1번지 공원에서 열린 트레일 안내판 제막식 모습. 공사 제공

공사는 10일 한국관광1번지 공원에서 김남일 사장, 전희찬 노동조합위원장을 비롯 임직원과 신입·인턴사원 등이 참석한 가운데 트레일 안내판 제막식과 현장 탐방행사를 가졌다고 11일 밝혔다.

이번에 조성된 ‘한국관광1번지 트레일’은 1975년 국내 최초 관광단지로 지정된 보문관광단지의 50년 역사를 되짚어 볼 수 있는 총 2.7km의 역사·문화 탐방 코스다.

트레일은 △한국관광1번지 공원 상징석 △육부촌(공사 사옥, 대한민국 최초 관광컨벤션센터 및 50주년 기념석) △코모도호텔 1114호(박정희 전 대통령 투숙 객실) △보문호 선착장 △보문수상공연장 △대한민국 관광역사공원 등 6개 주요 거점을 연결한다.

특히 육부촌은 1979년 아시아태평양관광협회(PATA) 총회 워크숍이 열린 장소로 코모도호텔, 대한민국 관광역사공원 등과 함께 보문관광단지의 역사적 의미를 살펴볼 수 있는 공간이다.

공사는 방문객들의 이해를 돕기 위해 공원 내 바닥 동판과 종합안내판을 설치했으며, 향후 안내 리플릿 제작과 온·오프라인 홍보를 통해 트레일을 보문관광단지의 대표 역사·문화 관광 콘텐츠로 육성할 계획이다.

이와 함께 보문관광단지의 관광환경 개선을 위한 인프라 확충도 추진하고 있다.

최근 숙원사업인 보문 중심상가와 힐튼호텔 간 연결도로를 개통하고, 보행 편의를 위한 쿨링포그 시스템을 설치했다.

또한 총 15억원을 들여 서라벌광장, 보문정, 한국관광1번지 공원 등을 연결하는 야간경관 개선사업인 ‘Night Trail’을 조성 중이며, 현재 공정률은 약 70%다.

또한 공원에는 독창적인 ‘발굴 조각’ 기법으로 유명한 이영섭 작가의 ‘어린왕자’ 조각품도 설치해 역사적 의미에 예술적 감성을 더하고, 방문객들에게 새로운 볼거리와 기념촬영 공간을 제공한다.

공사는 이러한 사업을 통해 보문관광단지의 역사·문화적 가치를 높이는 동시에 야간 관광 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 활성화를 도모할 방침이다.

김남일(사진) 공사 사장은 “한국관광1번지 공원과 트레일 조성은 대한민국 관광산업의 성장과 함께해 온 보문관광단지의 역사적 가치를 되살리는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 관광 인프라와 콘텐츠를 지속적으로 확충해 보문관광단지를 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 글로벌 체류형 관광명소로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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