“해남 5대 현안은 국가 미래산업 핵심”… 명현관 군수, 국회서 광폭 행보

명현관 전남광주 해남군수가 11일 국회를 찾아 지역 핵심 현안사업의 국비 확보와 국가계획 반영을 요청했다.

내년도 정부 예산안에 대한 국회 심의가 진행되는 가운데 예산결산특별위원회와 주요 상임위원회 관계자들을 잇달아 만나 지역 현안의 필요성을 설명하고 국회 차원의 지원을 건의했다.

명현관 전남광주 해남군수가 11일 국회를 방문해 이광재 예산결산특별위원장과 면담하고 지역 현안사업의 국비 확보 및 국가계획 반영을 건의하고 있다. 해남군 제공

해남군에 따르면 명 군수는 이날 국회에서 이광재 예산결산특별위원장, 전진숙 예산결산특별위원회 전남·광주 예산소위 위원, 한병도 원내대표, 김영진 행정안전위원장, 서삼석 농림축산식품해양수산위원장 등을 만나 주요 사업의 추진 방안을 논의했다. 지역구 국회의원인 박지원 의원실도 방문했다.

이번에 건의한 핵심 현안은 △녹색융합클러스터 조성 △탄소중립 에듀센터 △서울~해남 고속철도 △영암~광주 초고속도로 △국립농식품기후변화대응센터 등 5개 사업이다.

명 군수는 이광재 예결위원장과 전진숙 예산소위 위원에게 녹색융합클러스터와 탄소중립 에듀센터 조성을 위한 국비 지원을 요청했다. 탄소중립 산업 기반을 확충하고 관련 기업 유치와 환경산업 경쟁력 강화를 위해 국가 차원의 재정 지원이 필요하다는 입장을 전달했다.

한병도 원내대표와의 면담에서는 서울~해남 고속철도와 영암~광주 초고속도로의 국가계획 반영을 건의했다. 명 군수는 재생에너지와 인공지능(AI) 산업을 중심으로 개발이 추진되는 솔라시도의 입지와 성장 가능성을 설명하고, 서남권 미래산업 육성을 위한 광역 교통망 확충의 필요성을 강조했다.

농업 분야 현안도 국회에 전달했다. 김영진 행정안전위원장과 서삼석 농림축산식품해양수산위원장을 만나 국립농식품기후변화대응센터의 농림축산식품부 소속기관 설립 필요성을 설명했다.

기후변화에 따른 농업 생산환경 변화와 이상기상 피해에 대응하려면 기후변화 예측·분석부터 현장 대응기술 개발, 정책 지원까지 담당하는 국가 전문기관이 필요하다는 취지다.

박지원 의원실에서는 주요 현안사업의 추진 상황을 공유하고 국가계획 반영과 국비 확보를 위한 협력 방안을 논의했다.

해남군은 이번 국회 방문을 계기로 지역 현안의 국가 정책 연계성을 부각하고 국회 및 지역 정치권과 협력해 사업별 예산 확보와 국가계획 반영을 추진할 계획이다.

명현관 군수는 “해남군의 현안사업은 국가 균형발전과 미래 산업 경쟁력 확보를 위해 필요한 사업들”이라며 “국회와 긴밀히 소통해 주요 현안의 국가 정책 반영과 국비 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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