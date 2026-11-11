제주도 보유 ‘제주항공 주식’ 평가액 319억 증발…지분율도 25%에서 3%로 뚝

위성곤 지사 “주식가치 하락 등 한계 있지만 지역사회 기여도 등 종합 평가 필요”
제주도가 보유한 제주항공 주식의 가치가 300억원 넘게 대폭 하락하고 지분율도 애초 25%에서 3%로 급감한 것으로 나타났다. 제주도의회에서는 회수 가능성 검토 주문까지 나왔다.
박왕철 제주도의회 의원(국민의힘·비례대표)은 11일 제주도의회 본회의장에서 열린 제주도의회 도정 질문에서 위성곤 제주도지사를 상대로 제주항공 자산 운용 문제를 언급했다.
박 의원에 따르면 제주도는 지난 2005년 제주항공 법인 설립 당시 50억원을 출자한 것을 시작으로 그간 총 5차례에 걸쳐 제주항공 주식을 매입했다.
현재 취득 주식 수는 256만여 주, 취득가액은 457억원이다.
그러나 지난해 결산 시 해당 주식에 대한 평가액은 취득가액 대비 69.6% 하락한 138억원이었다. 319억원이 증발한 셈이다.
25%였던 지분율도 현재 3.18%까지 급감한 상태다.
현금 배당의 경우 2016년 4억원, 2017년 10억원, 2018년 12억원, 2019년 13억원 등 39억원가량 이뤄졌을 뿐 이후에는 배당 내역이 없다.
박 의원은 “제주도민의 입장에서는 거액의 자산 가치 하락을 결코 가볍게 볼 수 없다”며 “지분율도 이 상태라면 제주항공에 정책적 기여 등에 대해 요구도 하기 어려운 상황”이라고 지적했다.
박 의원은 “제주 항공교통의 안정성과 제주도민 편익, 지역경제 발전이라는 공익적 목적이 있다는 건 인정하지만, 이대로 흘러가는 대로 두면 안 된다”며 “정책적 목표와 성과를 비교 분석해 대안 마련과 주식 가치 변동에 대한 관리, 향후 회수 가능성까지 지속해서 점검해야 한다”고 말했다.
◆위 지사 “도민 위한 항공사가 될 수 있게끔 협의 강화”
이에 위성곤 지사는 먼저 “제주도가 보유한 256만 주 중 152만여 주는 설립 초기 자본금 출자 50억원, 유상증자 78억원 등 도비 128억원을 투입해 취득했다”며 “설립 당시 애경에게서 공모주 315억원 (당시)가치의 100만 주를 무상증여 받아 실질적으로 투여한 예산은 128억원"이라고 전제했다.
위 지사는 “제주항공은 LCC(저비용항공사) 최초로 2015∼2018년 결산 시 현금 배당을 진행해 제주도가 39억원을 받았다. 다만, 코로나19 이후 누적된 결손분과 재무 불확실성으로 인해 2019년 결산 이후에는 배당이 이뤄지지 않았다”고 설명했다.
위 지사는 “주식 가치 하락과 배당 중단이라는 한계는 있지만 당초 출자 취지에 따른 정책적 성과와 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해볼 필요가 있다”며 “제주노선 좌석 공급, 항공시장 경쟁 확대, 도민과 4·3 희생자 및 유족 운임 할인, 인천∼제주 노선 취항, 지방세 납부에 따른 세수 확대 등 지역 사회에 기여한 부분도 있다”고 말했다.
위 지사는 “잔고 증명서를 통해 매월 평가액 변동 내용을 점검하고 있는데 종합적으로 평가해 볼 필요도 있다고 생각한다”며 “주식가치 하락과 정책적 성과와 지역사회 기여도에 대한 지속적인 점검을 통해 제주항공이 제주도민을 위한 항공사가 될 수 있게끔 협의를 강화하겠다”고 답했다.
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