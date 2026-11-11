제주도 보유 ‘제주항공 주식’ 평가액 319억 증발…지분율도 25%에서 3%로 뚝

제주도가 보유한 제주항공 주식의 가치가 300억원 넘게 대폭 하락하고 지분율도 애초 25%에서 3%로 급감한 것으로 나타났다. 제주도의회에서는 회수 가능성 검토 주문까지 나왔다.

박왕철 제주도의회 의원(국민의힘·비례대표)은 11일 제주도의회 본회의장에서 열린 제주도의회 도정 질문에서 위성곤 제주도지사를 상대로 제주항공 자산 운용 문제를 언급했다.

박왕철 제주도의회 의원(국민의힘·비례대표)이 11일 제주도의회 본회의장에서 위성곤 제주도지사를 상대로 질의하고 있다. 제주도의회 제공

박 의원에 따르면 제주도는 지난 2005년 제주항공 법인 설립 당시 50억원을 출자한 것을 시작으로 그간 총 5차례에 걸쳐 제주항공 주식을 매입했다.

현재 취득 주식 수는 256만여 주, 취득가액은 457억원이다.

그러나 지난해 결산 시 해당 주식에 대한 평가액은 취득가액 대비 69.6% 하락한 138억원이었다. 319억원이 증발한 셈이다.

25%였던 지분율도 현재 3.18%까지 급감한 상태다.

현금 배당의 경우 2016년 4억원, 2017년 10억원, 2018년 12억원, 2019년 13억원 등 39억원가량 이뤄졌을 뿐 이후에는 배당 내역이 없다.

박 의원은 “제주도민의 입장에서는 거액의 자산 가치 하락을 결코 가볍게 볼 수 없다”며 “지분율도 이 상태라면 제주항공에 정책적 기여 등에 대해 요구도 하기 어려운 상황”이라고 지적했다.

박 의원은 “제주 항공교통의 안정성과 제주도민 편익, 지역경제 발전이라는 공익적 목적이 있다는 건 인정하지만, 이대로 흘러가는 대로 두면 안 된다”며 “정책적 목표와 성과를 비교 분석해 대안 마련과 주식 가치 변동에 대한 관리, 향후 회수 가능성까지 지속해서 점검해야 한다”고 말했다.

위성곤 제주도지사가 11일 제주도의회 본회의장에서 도정질문에 대해 답변하고 있다. 제주도의회 제공

◆위 지사 “도민 위한 항공사가 될 수 있게끔 협의 강화”

이에 위성곤 지사는 먼저 “제주도가 보유한 256만 주 중 152만여 주는 설립 초기 자본금 출자 50억원, 유상증자 78억원 등 도비 128억원을 투입해 취득했다”며 “설립 당시 애경에게서 공모주 315억원 (당시)가치의 100만 주를 무상증여 받아 실질적으로 투여한 예산은 128억원"이라고 전제했다.

위 지사는 “제주항공은 LCC(저비용항공사) 최초로 2015∼2018년 결산 시 현금 배당을 진행해 제주도가 39억원을 받았다. 다만, 코로나19 이후 누적된 결손분과 재무 불확실성으로 인해 2019년 결산 이후에는 배당이 이뤄지지 않았다”고 설명했다.

위 지사는 “주식 가치 하락과 배당 중단이라는 한계는 있지만 당초 출자 취지에 따른 정책적 성과와 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해볼 필요가 있다”며 “제주노선 좌석 공급, 항공시장 경쟁 확대, 도민과 4·3 희생자 및 유족 운임 할인, 인천∼제주 노선 취항, 지방세 납부에 따른 세수 확대 등 지역 사회에 기여한 부분도 있다”고 말했다.

제주항공이 10월28일 차세대 항공기 B737-8 14호기를 구매 도입하며 기단 현대화를 이어가고 있다. 제주항공 제공

위 지사는 “잔고 증명서를 통해 매월 평가액 변동 내용을 점검하고 있는데 종합적으로 평가해 볼 필요도 있다고 생각한다”며 “주식가치 하락과 정책적 성과와 지역사회 기여도에 대한 지속적인 점검을 통해 제주항공이 제주도민을 위한 항공사가 될 수 있게끔 협의를 강화하겠다”고 답했다.

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