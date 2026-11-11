GS건설, 동반성장지수 6년 연속 ‘최우수’…협력사 지원 확대

GS건설이 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 6년 연속 최고등급인 ‘최우수’를 받았다.

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11일 GS건설에 따르면 국토교통부의 ‘건설사업자 간 상호협력평가’에서도 4년 연속 최우수 등급을 획득했다. 동반성장지수는 기업의 협력사 지원과 공정거래 수준을 평가하는 지표로, 최우수 등급 기업에는 하도급 분야 직권조사 면제 등의 혜택이 주어진다.

GS건설은 협력사의 자금 부담을 줄이기 위해 매년 150억원 규모의 무이자 경영지원금과 300억원 규모의 상생펀드를 운영하고 있다. 연간 40억원의 상생협력기금을 통해 중소 협력사의 기술개발과 인력 양성 등도 지원한다. 건설현장에서는 산업안전보건관리비를 미리 지급하고 위험도가 높은 공정의 안전관리 전담인력 배치 비용을 지원하고 있다. 2021년부터는 협력사가 적정 이윤을 확보할 수 있도록 공정경쟁낙찰제를 시행하고 있다.

지난달에는 허윤홍 대표를 비롯한 경영진과 80여개 협력사 대표가 참석한 ‘그랑 파트너스 피에스타 2026’을 열고 피지컬 인공지능(AI) 기술의 건설현장 적용 방안 등을 논의했다.

GS건설 관계자는 “협력사와 함께 성장하기 위해 이어온 노력이 평가받은 결과”라며 “앞으로도 공정한 거래 환경을 조성하고 협력사 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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