백화점서 명품 훔쳐 달아난 20대, 경찰·택시기사 기지로 검거

백화점 명품관에서 고가의 제품을 훔쳐 달아난 20대가 경찰관과 택시 기사의 기지로 검거됐다.



11일 부산진경찰서와 영도경찰서에 따르면 지난 4일 오후 8시께 부산 부산진구 롯데백화점 1층 한 명품 매장에 손님으로 방문한 20대 여성 A씨가 330만원 상당의 신발과 목걸이를 착용한 채 달아났다.

부산경찰청 마크. 연합뉴스

A씨는 백화점 밖으로 나오자마자 택시를 타고 부산 영도구 방향으로 향했다.



매장 직원 신고를 접수한 경찰은 택시 차량 번호를 조회한 뒤 기사 B씨에게 전화해 "화장실을 이용하는 척하며 인근 경찰서나 파출소로 가라"고 요청했다.



이에 B씨는 화장실에 가야겠다며 목적지 방향인 영도경찰서 인근에 택시를 세웠고, A씨는 현장에서 경찰에 붙잡혔다.



경찰은 A씨를 절도 혐의로 불구속 입건해 범행 동기 등을 조사하고 있다.



경찰 관계자는 "기지를 발휘한 경찰의 빠른 대처와 B씨의 적극적인 협조로 신속한 검거가 이뤄졌다"며 "B씨에게 감사장과 포상금을 수여했다"고 말했다.

<연합>

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