롯데건설, 스타트업 10곳과 건설 신기술 검증

롯데건설이 인공지능(AI)과 로봇, 친환경 기술 등을 보유한 스타트업 10곳과 건설현장 적용을 위한 기술검증을 진행했다.

롯데건설은 지난 10일 서울 강서구 마곡 르웨스트시티에서 ‘2026 롯데건설 오픈이노베이션 성과공유회’를 개최했다고 11일 밝혔다. 행사에는 스마트 건설·AI·로봇·친환경 분야 스타트업 10곳이 참여해 기술검증(PoC) 결과를 공유하고 실제 건설현장 적용과 사업화 방안을 논의했다.

롯데건설 임직원과 스타트업 관계자들이 지난 10일 서울 강서구 마곡 르웨스트시티에서 열린 ‘2026 롯데건설 오픈이노베이션 성과공유회’에서 기념촬영을 하고 있다. 롯데건설 제공

롯데건설은 올해 서울경제진흥원(SBA), 창업진흥원과 함께 진행한 오픈이노베이션 프로그램을 통해 스타트업 9곳을 선정했다. 여기에 자체 발굴한 기업 1곳을 더해 총 10곳과 협업했다. 주요 협업 사례로는 리젠티앤아이와 공동 개발한 바닥충격음 저감 시스템이 있다. 순환토사 재활용 플라스틱인 ‘소일라스틱’을 활용한 기술이다. 스패너와는 건설장비 데이터를 통합 관리하는 스마트 건설 플랫폼을 개발해 기술검증을 진행했다.

롯데건설은 참여 스타트업 10곳에 기술검증 성과에 따른 지원금을 지급할 예정이다. 국내외 유망 스타트업 발굴과 기술 협력도 이어갈 계획이다. 롯데건설 관계자는 “스타트업과의 기술검증을 통해 혁신 기술의 현장 적용 가능성을 확인했다”며 “유망 스타트업이 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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