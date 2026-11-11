"아들 곧 온다"며 전주천서 6개월 노숙하던 60대 구조돼 치료

중증 정신질환으로 인해 약 6개월간 전북 전주천 인근에서 노숙 생활을 하던 60대가 민·관 협력을 통해 무사히 병원 치료를 받게 됐다.



11일 전주다시서기지원센터 등에 따르면 중증 정신질환이 있던 A(60대)씨는 "아들이 곧 나를 도우러 올 것"이라고 생각하며 지난 5월부터 약 6개월간 전주천 근처에서 노숙을 이어오고 있었다.

A씨가 노숙하던 전주천 인근. 전주다시서기지원센터 제공

이에 관할 구청과 센터가 가족에게 도움을 요청했으나 지원이 어려운 상황이었던 것으로 파악됐다.



또 그는 주민등록상 주소지가 서울로 등록돼 있었으나 오랜 기간 거주하지 않아 '거주 불명 등록' 처리됐고, 결국 기초생활수급 혜택마저 끊긴 상태였다.



행정 입원 치료가 필요하다고 판단한 센터는 덕진구청 생활복지과와 함께 행려자 의료급여를 지정해 의료비 지원 근거를 마련했다.



모래내지구대와 금암119안전센터도 현장에 출동해 A씨의 안전한 병원 이송을 도왔다.



기관들의 공조를 통해 A씨는 무사히 의료기관에 입원 조처됐고, 현재 전문적인 정신건강 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.



이승재 전주다시서기지원센터장은 "앞으로도 지자체와 경찰, 소방 등 유관기관과 협력체계를 유지해 위기 노숙인의 발굴과 치료, 사회적 복귀 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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