IPARK현대산업개발, 협력사 상생 노력 인정…2년 연속 우수 평가

IPARK현대산업개발이 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 2년 연속 ‘우수’ 등급을 받았다.

IPARK현대산업개발은 11일 발표된 ‘2026년도 동반성장지수’ 평가에서 우수 등급을 획득했다고 밝혔다. 지난해 실적을 기준으로 진행된 이번 평가에서 2024년에 이어 같은 등급을 유지했다.

IPARK현대산업개발 CI. IPARK현대산업개발 제공

동반성장지수는 동방성장위원회의 동반성장 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가를 합산해 산정한다. 중소 협력사의 체감도 조사도 반영된다.

IPARK현대산업개발은 협력사의 자금 부담을 줄이기 위해 820억원 규모의 상생펀드를 운영하고 무이자 대여금과 선급금을 지원하고 있다. 협력사 대상 안전보건·환경·사회·지배구조(ESG) 컨설팅과 경영·기술·품질 교육도 실시하고 있다.

기술 협력 분야에서는 올해 6회째를 맞은 ‘2026 IPARK 기술제안 공모전’을 통해 접수된 114건 가운데 우수기술 4건을 선정했다. 선정 기업과는 현장 실증(PoC), 현장 적용, 공동 특허 출원 등을 추진하고 있다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “어려운 건설 경기 속에서도 현장을 지켜준 협력사들 덕분에 얻은 결과”라며 “앞으로도 협력사의 목소리에 귀 기울이며 상생협력을 이어가겠다”고 말했다.

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