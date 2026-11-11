전광훈, 李대통령 향해 “나쁜 X 자식”…‘재개발 알박기’ 지적에 반발

이재명 대통령이 사랑제일교회의 재개발 강제집행 저지를 비판하자 전광훈 사랑제일교회 목사가 이 대통령을 향해 “나쁜 X 자식”이라며 막말을 쏟아냈다. 사랑제일교회는 법원의 명도 판결에도 강제집행에 여러 차례 저항했고, 재개발 사업은 결국 교회 부지를 제외한 채 추진됐다.

11일 정치권에 따르면 전 목사는 전날 유튜브 채널 ‘고성국TV’ 생방송에 출연해 서울 성북구 장위10구역 재개발 과정에서 교회 측의 대응에는 문제가 없었다는 취지로 주장했다.

전광훈 사랑제일교회 목사(왼쪽), 이재명 대통령. 연합뉴스

전 목사는 이 대통령을 겨냥해 “사랑제일교회를 없애라고 말이야, 이 자식이 말이야. 나쁜 X 자식이야”, “그렇게 대통령이 할 일이 없어”라고 비난했다. 이어 “걔(이 대통령)는 외국에 여행이나 다녀야지”라고도 했다.

성북구청의 추가 조치 가능성을 묻는 진행자 고성국씨의 질문에는 “못 한다. 이건(재개발 사업) 전부 다 오세훈 서울시장이 총괄을 하기 때문”이라고 주장했다.

전 목사의 발언은 이 대통령이 사랑제일교회의 강제집행 저지를 문제 삼은 데 따른 것이다. 이 대통령은 지난 4일 서울 성북구 장위동 재개발 현장을 방문해 교회 측의 저항으로 사업계획이 변경된 경위를 보고받았다.

당시 이 대통령은 “강제집행 못해서 변경해서 빼준 거죠? 말이 안 된다. 법을 어겨도 버티면 된다는 그런 게 세상에 없다”고 지적했다. 이승로 성북구청장에게는 “구청장께서 앞으로는 철저하게 집행해야 한다. 법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 게 어딨냐”고 강조했다.

사랑제일교회가 위치한 장위10구역은 2008년 정비구역으로 지정되고 2017년 관리처분인가를 받았다. 그러나 교회 측이 서울시가 산정한 감정가 82억원의 6배가 넘는 563억원을 보상금으로 요구하면서 갈등이 이어졌다.

2022년 재개발 조합 총회에서 500억원의 보상안이 통과됐지만, 이후 이주 문제 등을 둘러싼 갈등이 계속됐다. 교회 측은 지난해 6월 이주를 거부한 적이 없으며 조합이 기존 합의를 해제했다고 주장했다.

재개발 조합이 제기한 명도소송에서 사랑제일교회는 1·2·3심 모두 패소했다. 하지만 교회 측의 저항으로 법원의 강제집행은 여섯 차례 무산됐다.

2020년 11월 26일 서울 성북구 장위동 사랑제일교회에서 법원 집행인력이 명도 강제집행에 나서자 교회 관계자들이 화염병 등을 던지며 저항하고 있다. 이날 강제집행은 신도들의 반발로 약 7시간 만에 중단됐으며, 법원 집행인력과 교회 관계자 등 10명이 다쳤다. MBC TV 보도화면 캡처

2020년 11월에는 교회 측 신도들이 화염병을 던지거나 몸에 인화물질을 뿌리며 강제집행에 맞섰다. 이 과정에서 집행인력과 교회 관계자 등 10명이 다쳤고, 강제집행은 약 7시간 만에 중단됐다. 2024년 4월 항소심에서는 화염병 투척 등으로 기소된 교인 7명에게 징역 1년 2개월에서 4년의 실형이 선고됐다.

장위10구역 재개발사업은 결국 사랑제일교회 부지를 제외한 채 추진됐다. 성북구는 지난해 6월 교회를 제외하는 사업시행계획 변경안을 최종 인가했고, 12월에는 착공 신고를 처리했다. 해당 구역에는 공공주택 341가구를 포함한 공동주택 1931가구가 들어설 예정이다.

이 대통령은 지난 10일 국무회의에서도 “예를 들면 재개발하는데, 명도 집행을 하는데 물리력을 동원해 수년간 버티기를 해서 엄청난 피해를 주고 소위 알박기를 한다”며 “힘 세면 그냥 버티면 되는구나. 법이 무슨 상관이냐”고 지적했다.

이어 “합법적인 법 집행을 물리력으로 방해하거나 불법행위를 지속하는 사례를 전국적으로 조사해 1∼2주 안에 보고하라”고 한성숙 국무총리에게 지시했다.

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