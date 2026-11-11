남서울대 건물 수익을 교육 투자로…수익용 자산 ‘성암수도타워’ 준공

남서울대학교를 운영하는 학교법인 성암학원이 서울 종로구에 ‘성암수도타워’를 준공했다. 남서울대의 수익용 자산인 이 건물은 법인이 자체 수익원을 마련해 대학의 교육 투자를 뒷받침하려는 시도다. 김연주 성암학원 이사장이 준공식에서 강조한 것도 건물 자체의 가치보다, 그 자산에서 나오는 수익으로 대학의 미래에 꾸준히 투자할 수 있는 기반을 마련했다는 의미 부여였다.

성암학원은 서울 종로에 신축한 성암수도타워에서 10일 김 이사장과 윤승용 남서울대 총장, 이윤석 부총장, 사업 관계자 등이 참석한 가운데 준공식을 열었다. 남서울대 제공

성암학원은 지난 10일 성암수도타워 1층에서 김 이사장과 윤승용 남서울대 총장, 이윤석 부총장, 사업 관계자 등이 참석한 가운데 준공식을 열었다고 11일 밝혔다. 남서울대에 따르면 타워는 대지면적 약 1011㎡, 연면적 약 7926㎡에 지하 2층·지상 13층 규모로, 2023년 8월 착공해 올해 5월 건축물 사용 승인을 받았다.

지하 1층에는 체육시설을 배치하고, 지상 1∼5층은 의원과 음식점 등 근린생활시설로 구성했다. 지상 6∼13층에는 의료시설이 들어설 예정이다. 법인에는 수익원이 되고, 지역 주민에게는 의료와 생활편의 서비스를 제공하는 공간으로 운영한다는 구상이다.

이번 준공의 의미는 대학의 교육 투자를 뒷받침할 재원의 폭을 넓히는 데 있다. 건물 운영에서 안정적인 수익을 확보하면 교육시설 개선이나 학생 지원처럼 여러 해에 걸쳐 재원이 필요한 사업도 장기적인 관점에서 계획할 여지가 커진다. 수익용 자산의 성과는 앞으로 얼마나 안정적으로 수익을 내고, 그 결실을 실제 교육 투자로 연결하느냐에 달려 있다.

김 이사장은 기념사에서 성암수도타워가 “법인의 자산과 재정 기반을 강화해 성암학원과 남서울대학교의 지속적인 발전과 미래 교육 투자를 뒷받침할 것”이라고 강조했다. 또 설계·감리·시공에 참여한 기업에 감사패를 전달했다.

윤 총장도 “대학이 시대적 변화 속에서도 교육적 사명을 안정적으로 수행하기 위해서는 우수한 교육환경과 인재 양성 역량뿐 아니라 건실한 재정 기반이 중요하다”며 타워 운영의 결실이 교육환경 개선과 학생들의 미래를 위한 투자로 이어지기를 기대한다고 밝혔다.

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