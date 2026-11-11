“수소트램 원점서 재검토하라”…높아지는 대전 트램 급전방식 변경 목소리

수소연료전지로 결정된 대전 도시철도 2호선 트램(노면전차)의 급전방식을 원점에서 재검토해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 수소방식에 배터리·가선방식까지 포함해 비용과 안전성·공사기간 등을 따져 지속가능한 급전방식을 확정해야 한다는 주장이다.

수소트램재검토촉구시민대책위원회가 11일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 민선8기 수소연료전지 방식으로 결정된 트램의 급전방식 원점 재검토를 촉구하고 있다. 연합뉴스

대전시민사회단체연대회의와 대전참여자치시민연대·대전경실련 등으로 구성된 ‘수소트램재검토촉구시민대책위원회’는 11일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 “수소트램 확정을 멈추고 가선트램을 포함한 모든 방식을 같은 기준으로 다시 비교해야 한다”고 촉구했다.

시민대책위는 “혈세로 달리는 트램인데도 시민들은 민선8기 당시 수소 트램 결정 과정에 대해 설명한 번 듣지 못했다”며 “허태정 대전시장은 올해 안에 트램 급전방식을 결정하겠다고 했지만 검토 방식과 기준은 공개하지 않았는데 이런 방식이라면 또다시 시장 혼자 결정하는 것이 된다”고 지적했다.

대전 도시철도 2호선은 민선6기 때인 2014년 11월 트램으로 건설방식이 확정됐다. 이후 민선7기 말인 2022년 2월 당시 허태정 시장은 배터리·가선의 유·무가선 혼용을 급전방식으로 발표했으나 민선8기인 2023년 11월 이장우 전 대전시장은 수소연료전지로 급전방식을 변경했다.

대책위는 “민선8기엔 검증된 기술인 가선방식은 처음부터 논의 대상에서 빠져있었다”며 “당시 기술제안 기관평가에서 배터리방식이 29점으로 수소보다 1점 앞섰으나 이후 평가위원 7명의 정성평가에서 수소로 순위가 뒤집혔다”고 의혹을 제기했다.

김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 “2023년 급전방식 평가에서 30년 운영비를 계산할 때 수소값을 얼마로 넣었는지 아직도 공개되지 않고 있다”며 “민선9기에서는 가선과 배터리·수소를 같은 기준에 놓고 짓는 돈과 굴리는 돈, 개통 시점을 시민이 읽을 수 있는 말과 숫자로 내놓은 게 순서”라고 말했다.

그는 이어 “급전방식 결정과 함께 트램과 다른 대중교통의 연계, 환승, 버스전용차선 확대 등 교통정책 방향과 대중교통 중심 도시 계획 재설정이 시급하다”며 “트램 개통까지 시민들의 교통 불편이 불가피한 만큼 대중교통 중심 도시라는 방향성에 맞춰 트램을 설계해야 한다”고 덧붙였다.

이광진 대전경실련 기획위원장은 “지금 바로잡는 비용과 앞으로 수십 년간 시민이 떠안아야 할 부담 중 어느 것이 큰지부터 따져야 할 것”이라며 “방식 변경 비용과 장기 운영비를 비교하라”고 요구했다.

대책위는 대전시에 관련 자료 공개와 급전방식 결정에 앞서 대책위와의 면담을 요청했다.

대전시는 민선 8기에 트램 급전방식이 수소로 바뀐 경위를 감사 중이다. 허 시장은 최근 기자회견에서 “트램 개통시점 지연이 수소방식으로 번복된 게 가장 큰 요인으로 파악되면서 현재 감사가 진행 중”이라며 “결과가 정리되는 대로 급전방식을 연내에 매듭짓겠다”고 말했다.

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