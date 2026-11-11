한양사이버대, 2027학년도 대학원 석·박사 신입생 440명 모집

한양사이버대학교가 다음 달 11일까지 2027학년도 1학기 일반대학원 및 경영전문대학원 석·박사 신입생 440명을 모집한다.

11일 한양사이버대에 따르면 모집 인원은 석사 340명, 박사 100명으로 사이버대학원 가운데 가장 큰 규모다. 모집 분야는 일반대학원 8개 학과와 경영전문대학원 경영학과 등 총 9개 학과다.

전형은 서류평가와 구술평가로 진행된다. 석사과정은 학부 성적과 학업계획서, 박사과정은 학부·석사 성적과 연구계획서를 평가한다. 서류전형 합격자를 대상으로 다음 달 19~20일 화상면접을 진행하며, 최종 합격자는 28일 발표한다.

군위탁·산업체위탁 전형 지원자는 전형료와 입학금을 면제받고 재학 중 수업료를 각각 50%, 30% 감면받는다. 외국인 전형과 한양대 동문·가족 장학 대상자에게도 수업료 감면 혜택이 제공된다.

한양사이버대는 온라인 강의와 실시간 화상 세미나를 병행하고 있다. 서울캠퍼스에서는 한양대학교의 도서관과 강의실 등 일부 시설도 이용할 수 있다.

2026년 대학정보공시 기준 대학원 재적학생은 1115명, 누적 졸업생은 3733명이다. 재학생 직업군은 전문가가 51%로 가장 많았고 관리자급(18%), 사무직(17%) 등이 뒤를 이었다.

한양사이버대는 2010년 사이버대학 최초로 온라인 특수대학원을 개설했으며, 2024년에는 국내 사이버대학 최초로 일반대학원 전환 인가를 받았다. 현재 2개 대학원에서 9개 학과를 운영하고 있다.

원서 접수는 다음 달 11일 오후 9시까지 대학원 입학지원센터 홈페이지에서 진행된다. 모집 일정과 전형 방법 등은 홈페이지 내 인공지능(AI) 상담 서비스나 전화 등을 통해 확인할 수 있다. 학부 신·편입생 모집은 다음달 1일부터 시작된다.

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