정부, 2030년까지 기업가치 1조 AI 스타트업 20곳 육성

정부가 2030년까지 기업가치 1조원 이상의 인공지능(AI) 스타트업 20개사를 육성한다. 이 가운데 기업가치 10조원 이상의 데카콘도 1개 이상 배출한다는 목표다. 유망 기업에는 연구개발(R&D)과 사업화 자금으로 100억원 이상을 지원하고, 정부와 공공기관이 첫 구매자로 나서 기술 상용화를 돕는다.

중소벤처기업부는 11일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 딥테크 스타트업 기술포럼 ‘딥 다이브 인투 2026(DEEP DIVE INTO 2026)’에서 국가인공지능전략위원회와 공동으로 마련한 ‘AI 스타트업 비욘드(Beyond) 유니콘 육성 전략’을 발표했다.

이소영 중소벤처기업부 장관이 11일 서울특별시 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '딥 다이브 인투 2026’에서 인사말을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

이번 전략은 유망 AI 기업의 발굴부터 기술 실증, 투자 유치, 해외 진출까지 성장 단계별 지원을 연계하는 것이 핵심이다. 이를 위해 전주기 지원, 혁신 성장 가속화, 글로벌 시장 도약 등 3대 전략과 12개 세부 과제를 추진한다.

우선 정부와 대학·연구기관, 민간이 공동으로 성장 잠재력이 높은 AI 스타트업을 발굴한다. 투자와 고용 등의 지표에서 상위 20%에 해당하는 기업을 선별하고, 성장 단계별 목표 달성 여부에 따라 후속 지원을 연결한다. 최종 단계까지 지원받는 기업에는 100억원 이상의 R&D 및 사업화 자금이 제공된다. 자금 지원과 함께 기술 상용화도 촉진한다. AI 반도체부터 클라우드, 거대언어모델(LLM), 서비스까지 이어지는 통합 실증체계를 구축하고, AI 반도체 설계기업과 솔루션 스타트업, 수요기업의 공동 개발을 지원한다. 특히 정부와 공공기관이 AI 스타트업의 첫 고객이 되는 ‘정부 첫 실증·구매’ 사업을 확대한다. 기술 검증을 실제 구매 계약과 연결해 초기 시장 확보를 돕겠다는 구상이다.

투자 지원도 강화한다. 차세대 유니콘 프로젝트와 국민성장펀드 등을 통해 AI 기업의 성장 단계에 맞는 자금을 공급한다. 해외 진출을 위해서는 국가별 ‘AI 커넥터’를 구축해 현지 수요기업과 국내 스타트업 간 기술 거래를 지원한다. 공동 규제실증 사업과 전문인력 채용·파견 지원도 추진한다.

정부가 이 같은 전략을 마련한 배경에는 국내 AI 산업의 사업화 역량 부족이 있다. 중기부 자료에 따르면 올해 세계 AI 유니콘 403개 가운데 한국 기업은 6개로 1.5%에 그쳤다. 미국은 284개로 전체의 70.8%를 차지했다.

이소영 중기부 장관은 “AI 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장하기 위해서는 기술개발뿐 아니라 사업화, 투자와 시장 확보, 해외 진출까지 종합적인 지원이 필요하다”며 “글로벌 AI 유니콘을 넘어 데카콘으로 성장하는 기업들이 나올 수 있도록 집중 지원하겠다”고 밝혔다.

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