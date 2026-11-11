지소연에 '성희롱 발언'한 심판, 출전정지 3개월 징계

여자축구 수원FC 위민의 지소연에게 성희롱 발언을 한 심판이 3개월 출전정지 징계를 받은 것으로 확인됐다.



11일 수원FC에 따르면 구단은 지난달 23일 대한축구협회로부터 해당 여성 심판에게 3개월 출전정지 징계가 내려졌다는 통보를 받았다.

훈련하는 지소연. 연합뉴스

이 심판은 8월 28일 열린 2026 WK리그 22라운드 수원FC 위민과 서울시청의 경기를 관장하다 지소연을 두고 월경을 의미하는 은어인 '걸스데이'(girl's day)라는 표현을 쓰며 그가 '예민하다'는 취지의 발언을 했다.



지소연은 물병을 바닥에 던지는 등 강하게 항의했고, 옐로카드를 받았다.



출전정지 3개월은 경기에서 성희롱성 발언을 한 심판이 받을 수 있는 가장 낮은 수준의 징계다.



축구협회 공정위원회 규정을 보면 '성희롱 등의 정도가 약하거나 우발적으로 발생한 경우'에 '3개월 이상 1년 이하의 출전정지' 또는 '3개월 이상 1년 이하의 자격정지'의 징계를 줄 수 있다.



수원FC 관계자는 "큰 경기들이 남아있는 만큼, 남은 시즌에 집중하기 위해 재심의는 신청하지 않기로 했다"고 말했다.



WK리그 정규리그를 1위로 마친 수원FC는 챔피언결정전 1, 2차전을 15일과 18일 치른다.



이어 21일에는 2026 W코리아컵 결승전에서 대회 초대 우승에 도전한다.

<연합>

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