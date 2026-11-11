“韓 ‘35%전기화’ 동참… 탄소 감축 2~3배 속도내야” [심층기획-김은재 기자의 COP31 리포트]

“‘전기화’는 히트펌프, 전기차 기술에서 선두권을 달리고 있는 우리나라와 잘 맞는 의제입니다. 우리나라가 국제사회를 선도할 수 있는 영역이 많습니다.”

정부는 11일(현지시간) 세계 기후협상 무대인 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 2035년까지 전기화율 35% 달성에 동참하겠다고 선언했다. COP31이 열리고 있는 튀르키예 안탈리아에서 이창훈(사진) 국가기후위기대응위원장을 만나 한국의 ‘35-바이(by)-35 글로벌 전기화 서약’ 참여가 갖는 의미를 들어봤다.



튀르키예 COP31 의장국이 최우선 행동 의제로 제시한 ‘35-바이-35 글로벌 전기화 서약’은 2035년까지 전 세계 최종에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중을 35%로 끌어올리자는 약속이다.



이 위원장은 우리나라가 지난 6월 이미 ‘전기국가 비전’을 발표한 점을 언급하며 “한국이 추진해 온 전기화 전략이 국제사회의 정책 방향과 궤를 같이하고 있다는 것을 보여준다”고 평가했다. 그는 “전기화가 실제 탄소중립 달성에 있어 중요하다. 대부분 국가의 탄소중립 시나리오에서 전기화 비중이 두 배 이상으로 늘어난다”며 “온실가스를 배출하지 않는 대표적인 에너지원인 재생에너지와 원자력은 주로 전기를 생산하기 때문에 탄소중립을 달성하려면 에너지 수요 측면에서도 전기 사용을 확대해야 하는 것”이라고 설명했다.



2025년 기준 우리나라의 최종에너지 소비에서 전기가 차지하는 비중은 약 22% 수준이다.



2035년까지 목표치인 35%까지 끌어올리려면 13%포인트가량 높여야 하는 셈이다. 이 위원장은 우리나라가 전기화에 유리한 산업적 여건을 갖추고 있는 만큼 목표 달성에 긍정적이라며, 특히 관련 기술을 바탕으로 국제사회를 선도할 수 있는 분야가 많다고 강조했다.



그는 “전기화의 핵심은 자동차와 건물, 산업 등 다양한 분야에서 화석연료를 사용하는 수요를 전기로 전환하는 것”이라며 “우리나라의 경우 전기차와 배터리는 물론 히트펌프 등에서도 세계적인 기술 경쟁력을 갖추고 있다”고 짚었다. 그러면서 “전기화는 온실가스를 감축하면서도 산업 경쟁력을 유지할 수 있다는 점에서 우리나라에 잘 맞는 의제”라며 “국제사회에서 앞장서서 할 수 있는 영역이 많다”고 말했다.



그는 COP31 개최를 앞두고 한국이 지난해 말 국제사회에 제출한 2035년 국가온실가스감축목표(NDC)도 국제사회에서 긍정적인 평가를 받고 있다고 전했다.



이번 COP31 기간 호주와 캐나다, 나이지리아, 영국 등과 양자회담을 진행할 예정인 이 위원장은 국제사회에 적극적으로 알리고 싶은 한국의 기후정책 중 하나로 이를 꼽았다. 다만 국제사회에서 긍정적인 평가를 받는 감축목표와 달리 실제 이행 속도는 여전히 더디다고 지적했다.



이번 COP31 의장국인 튀르키예가 ‘이행의 COP’를 강조하고 있는 만큼 한국도 목표 설정에 그치지 않고 실질적인 감축 성과로 이어가야 한다고 했다.



이 위원장은 “우리나라의 재생에너지 발전 비중은 10% 안팎으로 여전히 주요 선진국보다 낮고, 최근 몇 년 사이 온실가스 감축 속도도 둔화하고 있다”며 “2030년 감축목표를 달성하려면 지금보다 2~3배 빠른 속도로 온실가스를 줄여야 하는데 오히려 속도가 떨어지고 있는 것”이라고 지적했다. 이어 “올해는 석탄발전량이 증가하면서 온실가스 배출량이 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없는 상황”이라며 “감축목표를 높게 평가받은 만큼 이제는 목표에 걸맞은 실질적인 이행 성과를 국제 무대에서 보여줘야 한다”고 강조했다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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