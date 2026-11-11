롯데웰푸드, 3분기 영업이익 899억원…전년 대비 29.7% 증가

롯데웰푸드가 인도와 카자흐스탄 등 해외법인의 성장에 힘입어 올해 3분기 영업이익을 30% 가까이 늘렸다. 국내 시장에서는 원재료 가격 상승과 빙과시장 위축 등 어려운 경영환경이 이어졌지만 해외사업 확대와 비용 효율화로 수익성을 개선했다.

롯데웰푸드는 11일 올해 3분기 연결 기준 매출이 1조1739억원으로 지난해 같은 기간보다 1.5% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 899억원으로 29.7% 늘었으며 영업이익률은 7.7%를 기록했다.

올해 1~3분기 누적 매출은 3조3569억원으로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 1904억원으로 58.7% 급증했다. 누적 영업이익률은 5.7%다.

실적 개선을 이끈 것은 해외사업이다. 3분기 해외법인 매출은 2710억원으로 전년 동기 대비 16.1% 늘었다. 영업이익은 231억원으로 137.8% 증가했다. 해외법인의 1~3분기 누적 매출은 8527억원, 영업이익은 647억원으로 각각 20.5%, 105.4% 성장했다.

인도에서는 롯데 초코파이 제4생산라인의 안정화와 판매 지역 확대가 실적 개선에 기여했다. 카자흐스탄 법인도 내수시장과 수출 부문에서 안정적인 성장세를 이어갔다. 해외법인의 매출 증가가 국내 시장의 수익성 중심 운영에 따른 매출 감소를 상쇄했다는 설명이다.

국내에서는 경영 효율화에 집중했다. 불리한 기상 여건으로 빙과시장이 위축되고 포장재와 원유 등 주요 원부자재 비용 부담이 커졌지만, 저효율 상품과 판매 채널을 정비하고 생산성을 높여 수익성을 개선했다.

롯데웰푸드는 4분기에도 해외시장 확대에 주력할 방침이다. 인도에서는 초코파이 생산 안정화와 빙과 퀵커머스 사업을 확대하고, 카자흐스탄과 러시아에서는 롯데 브랜드 제품의 유통망을 넓힌다.

국내에서는 빼빼로데이 성수기 마케팅과 창고형 할인점·생활용품점 등 신규 유통 채널 공략을 강화한다.

롯데웰푸드 관계자는 “국내 수익성 강화 전략과 글로벌 시장 지배력 확대를 통해 질적 성장을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

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