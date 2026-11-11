이마트, 3분기 별도 영업이익 1660억원…스타벅스는 ‘적자’

이마트가 올해 3분기 별도 기준 영업이익을 46% 이상 늘리며 수익성 개선 흐름을 이어갔다. 분기 총매출도 처음으로 5조원을 넘어섰다. 하지만 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에 휩싸였던 스타벅스는 적자를 기록해 연결실적 기준 영업이익은 낮아졌다.

연합뉴스

이마트는 11일 공시를 통해 올해 3분기 별도 기준 총매출이 5조1040억원으로 지난해 같은 기간보다 11.1% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 1660억원으로 46.3% 늘었다. 올해 1~3분기 누적 별도 영업이익은 3379억원으로 전년 동기 대비 28.8% 증가했다.

이마트는 가격·상품·공간 혁신을 통한 고객 유입 확대가 본업 성장으로 이어졌다고 설명했다. 대형 할인행사인 ‘고래잇 페스타’의 3분기 매출과 방문객 수는 전년 동기 대비 각각 29.2%, 14.7% 증가했다. 초저가 자체 브랜드(PB) ‘5K프라이스’ 매출도 2배 이상 늘었다.

점포 재단장 효과도 나타났다. 스타필드 마켓으로 전환한 경산점은 매출이 18.4%, 방문객 수가 8.4% 증가했다. 동탄점 역시 매출과 방문객 수가 각각 11.4%, 7.7% 늘었다.

특히 트레이더스는 3분기 총매출 1조1668억원, 영업이익 552억원으로 각각 16.6%, 40.5% 증가하며 분기 최대 실적을 기록했다. 에브리데이도 총매출 3995억원, 영업이익 110억원으로 각각 7.7%, 11.1% 성장했다.

주요 관계사에서는 실적이 엇갈렸다. SSG닷컴은 전년 동기 대비 손익이 158억원 개선됐고, 이마트24는 영업손실을 29억원으로 줄였다. 반면 스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 e-프리퀀시 중단 등의 영향으로 453억원의 영업손실을 기록했다. ‘탱크데이’ 마케팅 논란이 계속 영향을 미치고 있는 형국이다.

이로 인해 연결 기준 실적은 상대적으로 부진했다. 3분기 연결 순매출은 전년 동기보다 911억원 증가한 7조4919억원을 기록했지만, 영업이익은 461억원에 그쳤다.

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