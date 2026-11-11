“앨리스 황, 10조원대 엔비디아 칩 中 밀반입”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 내연녀로 간첩 의혹을 받는 중국 여성이 이 회사 인공지능(AI) 반도체 최소 75억달러(약 10조원)어치를 중국으로 들여보냈다는 보도가 나왔다. 엔비디아 이사회는 한국계 김준현 전 미국 연방검사장 직무대행에게 진상 조사를 맡겼다.

젠슨 황 엔비디아 CEO와 나란히 앉은 앨리스 황. 로이터연합뉴스

미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 10일(현지시간) 싱가포르 클라우드 업체 메가스피드 임원 출신 앨리스 황(중국명 황러)이 여동생 황위, 남편으로 알려진 캉웨이와 함께 중국·싱가포르·말레이시아에 걸친 회사망을 꾸려 엔비디아 칩 약 24만개를 확보했다고 보도했다. 미 정보당국은 앨리스 황을 중국 정보기관인 국가안전부 요원으로 판단한 것으로 알려졌다.



보도에 따르면 핵심 고리는 2023년 6월 설립된 중국 클라우드 컴퓨팅 업체 ‘상하이 센추리 리퉁’이다. 황위 측이 창립 주주였던 이 회사는 설립 넉 달 만에 엔비디아의 칩을 우선 배정받는 협력사인 ‘선호 클라우드 파트너’가 됐다. 앨리스 황은 거래처에 황 CEO와 찍은 사진을 보여주며 신뢰를 쌓은 것으로 전해졌다. 엔비디아는 지난해 6월 메가스피드를 자체 판매금지 명단에 올렸다고 해명했다.



엔비디아 사외이사들은 이날 김 전 대행과 그가 속한 뉴욕 로펌 ‘와크텔 립턴 로즌 앤드 카츠’에 독립 조사를 맡겼다고 발표했다. 김 전 대행은 2017∼2018년 월가를 관할하는 뉴욕남부지검을 이끌었고, 2021년에는 앤드루 쿠오모 당시 뉴욕주지사의 성희롱 의혹 조사를 지휘했다. 황 CEO는 이날 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 본사로 평소처럼 출근해 회의를 주관했다고 미 경제방송 CNBC가 전했다.

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