“앨리스 황, 10조원대 엔비디아 칩 中 밀반입”

젠슨 황 스캔들, 한국계 前검사가 조사
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 내연녀로 간첩 의혹을 받는 중국 여성이 이 회사 인공지능(AI) 반도체 최소 75억달러(약 10조원)어치를 중국으로 들여보냈다는 보도가 나왔다. 엔비디아 이사회는 한국계 김준현 전 미국 연방검사장 직무대행에게 진상 조사를 맡겼다.
미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 10일(현지시간) 싱가포르 클라우드 업체 메가스피드 임원 출신 앨리스 황(중국명 황러)이 여동생 황위, 남편으로 알려진 캉웨이와 함께 중국·싱가포르·말레이시아에 걸친 회사망을 꾸려 엔비디아 칩 약 24만개를 확보했다고 보도했다. 미 정보당국은 앨리스 황을 중국 정보기관인 국가안전부 요원으로 판단한 것으로 알려졌다.
보도에 따르면 핵심 고리는 2023년 6월 설립된 중국 클라우드 컴퓨팅 업체 ‘상하이 센추리 리퉁’이다. 황위 측이 창립 주주였던 이 회사는 설립 넉 달 만에 엔비디아의 칩을 우선 배정받는 협력사인 ‘선호 클라우드 파트너’가 됐다. 앨리스 황은 거래처에 황 CEO와 찍은 사진을 보여주며 신뢰를 쌓은 것으로 전해졌다. 엔비디아는 지난해 6월 메가스피드를 자체 판매금지 명단에 올렸다고 해명했다.
엔비디아 사외이사들은 이날 김 전 대행과 그가 속한 뉴욕 로펌 ‘와크텔 립턴 로즌 앤드 카츠’에 독립 조사를 맡겼다고 발표했다. 김 전 대행은 2017∼2018년 월가를 관할하는 뉴욕남부지검을 이끌었고, 2021년에는 앤드루 쿠오모 당시 뉴욕주지사의 성희롱 의혹 조사를 지휘했다. 황 CEO는 이날 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 본사로 평소처럼 출근해 회의를 주관했다고 미 경제방송 CNBC가 전했다.
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