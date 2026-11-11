오세훈 “이대론 총선 어렵다” 비대위 거론에… 장동혁 “자리바꾸자” 격앙

차기 총선을 1년 5개월여 앞두고 국민의힘에서 장동혁 체제를 둘러싼 보수 주도권 경쟁이 가시화하고 있다. 오세훈 서울시장이 “장동혁 체제로는 총선이 어렵다”며 비상대책위원회(비대위) 전환 필요성을 거론하자 장동혁 대표가 “그러면 오 시장이 당대표로 오시라”며 맞받았다. 여기에 한동훈 의원 제명의 ‘조작 징계’ 의혹과 당원 직선제 경선 부실 관리 논란까지 불거지면서 지도부를 향한 압박이 거세지고 있다.



오 시장은 11일 공개된 언론 인터뷰에서 2028년 총선에 대해 “장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것”이라고 밝혔다. 이어 “비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다”며 “수도권 정서에 부합하는, 유권자들이 우리 당에서 새로운 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다”고 말했다. 현 지도부로는 수도권 민심을 얻기 어렵다며 지도체제 개편을 요구한 것이다.

차기 총선을 1년 5개월여 앞두고 오세훈 서울시장(왼쪽)과 장동혁 국민의힘 당 대표가 보수 주도권 두고 대립각을 세우고 있다.

장 대표는 이날 기자들과 만나 “지금 지도부 체제로 총선을 치를 수 없다거나, 비대위 체제 전환이 필요하다고 하는 것은 진정 총선 승리나 국민의힘을 위해서가 아니다”라며 “다른 정치적 의도가 있다고밖에 해석될 수 없을 것”이라고 반박했다. 이어 “서울시민들이 부동산과 민생으로 고통받는 게 걱정되는데 오 시장께서 우리 당내 문제에 대해 많은 관심을 갖고 계신 것 같다”며 “그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다”고 꼬집었다.



오 시장은 지난 6·3 지방선거를 앞두고도 장 대표의 강성 정치를 비판하며 사퇴를 촉구했다. 최근 오 시장의 항소심 무죄 판결 이후 두 사람이 보수 통합을 매개로 협력하는 모습을 보였지만 차기 총선 지도체제를 놓고 충돌한 것이다. 당내 노선 갈등이 차기 당권을 둘러싼 주도권 다툼으로 번지는 양상이다.



장 대표의 윤리위 교체 추진은 ‘조작 징계’ 의혹으로 번졌다. 국민의힘 황경성 윤리위원은 이날 한 의원 제명과 진종오 의원 징계가 조작됐다는 증거를 확보했다고 주장하며 윤리위 교체를 “조작 징계의 전모가 드러날까 두려워 말썽 소지를 없애려는 토사구팽”이라고 비판했다. 한 의원은 “한동훈 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 숙청이었다는 실체가 드러난 것”이라며 장 대표에게 이실직고와 사과를 요구했다. 진 의원도 대표직 사퇴를 촉구했고 친한(친한동훈)계 의원들도 징계 무효화와 진상규명을 요구했다.



장 대표는 “징계과정에서 어떤 문제도 이견도 없다고 보고받았다”며 “그런 주장을 할 거면 법적대응하면 된다”고 맞섰다. 당 지도부는 윤리위원 교체도 당무감사위와 임기를 맞추기 위한 것이지 사퇴 종용은 아니라고 해명했다.



장 대표가 추진한 당원 직선제를 적용한 경기 용인갑 조직위원장 경선에서도 공정성 논란이 제기됐다. 우재준 청년 최고위원은 ARS 투표 오류로 책임당원 1000여명이 투표 기회를 잃었을 가능성을 주장했다. 당이 스팸 차단 방지를 위한 사전 조치도 하지 않았다고 지적했다. 정희용 사무총장은 “매우 잘못된 추론”이라며 1000여명에게 전화가 한 번도 가지 않았다는 주장은 성립하지 않는다고 반박했다.

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