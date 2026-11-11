도쿄 하늘에 ‘빅 아치’ 그릴 자 누구?

“너를 넘어야 우리가 이긴다.”



숙명의 한일전이 또 한 번 다가왔다. 2026시즌 KBO리그 홈런왕인 KIA 김도영이 일본 프로야구(NPB)의 거포 야마구치 고키(지바 롯데)와 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서 홈런포 맞대결을 펼친다.

최원호 감독이 이끄는 한국은 12일부터 15일까지 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 APBC에서 호주(12일), 일본(13일), 대만(14일)과 차례대로 풀리그를 치른다.



풀리그에서 1, 2위가 결승, 3, 4위가 15일 3위 결정전을 치러 최종 순위를 정한다. APBC는 만 24세 이하 또는 프로 경력 3년 이하 유망주들의 상호 교류와 국제 대회 경험 부여를 목적으로 2017년에 처음 시작한 대회다. 제한 기준에 부합하지 않는 선수를 최대 3명까지 와일드카드로 선발할 수 있다.



하이라이트는 역시 13일 펼쳐지는 한일전이다. 한국은 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에서 모두 일본에 밀려 준우승에 그쳤다. 이번엔 반드시 설욕해 첫 우승을 차지하겠다는 각오다.



타도 일본의 선봉장으로는 김도영이 나선다. 김도영은 프로 데뷔 3년 차였던 2024시즌에 타율 0.347(544타수 189안타) 38홈런 109타점 143득점 40도루로 센세이션을 일으키며 생애 첫 최우수선수(MVP)에 오르며 슈퍼스타 반열에 올라섰다. 지난해에 햄스트링 부상만 세 차례를 당하며 30경기만 뛰고 조기에 시즌아웃당한 김도영은 올 시즌 한층 더 성장했다. 부상 재발 방지를 위해 도루를 자제하고 장타 생산에 집중한 김도영은 올 시즌 135경기에 타율 0.308(496타수 153안타) 45홈런 118타점 120득점 11도루, OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했다. 특히 LG와 정규시즌 최종전에서 KIA의 준플레이오프 직행 티켓을 확정 짓는 결승 투런포로 생애 첫 단독 홈런왕에 올랐다. 이에 힘입어 2024시즌에 이어 두 번째 MVP 등극이 유력한 상황이다.



김도영의 홈런포는 가을야구에서도 불을 뿜었다. 준플레이오프 3경기, 플레이오프 5경기까지 총 8경기에서 타율 0.345(29타수 10안타) 4홈런 9타점의 맹타를 휘둘렀다. 준플레이오프에서는 안타를 딱 3개를 쳤는데, 그게 모두 홈런이었다. 1차전 결승 솔로포와 쐐기 투런포, 3차전 쐐기 만루포까지 영양가도 만점이었다. 김도영의 맹활약 덕분에 KIA는 LG와 준플레이오프를 3경기 만에 뚫어내고 플레이오프 무대에 오를 수 있었다. 시즌 내내 물오른 장타 생산력을 선보인 김도영이 APBC에서도 홈런포를 폭발시킨다면 첫 우승도 가능해 보인다.

김도영에 맞서는 일본 타선의 핵심 타자는 야마구치다. 2000년생으로 만 26세인 야마구치는 와일드카드 자격으로 이번 APBC 일본 대표팀에 뽑혔다. 올해도 양대리그를 통틀어 규정타석을 채운 타자 중 3할 이상의 타율을 기록한 선수가 5명에 불과할 정도로 투고타저 현상이 뚜렷했던 NPB에서 야마구치는 113경기에서 38홈런을 터뜨리는 괴력을 선보였다. 야마구치는 40홈런을 때린 구리하라 료야(소프트뱅크 호크스)에 이어 퍼시픽리그 홈런 2위에 올랐다.



과연 한국과 일본을 대표하는 신예 거포의 맞대결 승자는 누구일까. 둘의 맞대결 결과에 한일전 승패가 갈릴 가능성이 크다.

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