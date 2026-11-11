온난화에… 50년 새 호수 3분의 1이 사라졌다 [심층기획-기후재난, 책임의 역설]

튀르키예 남서부에 자리한 광활한 호수 ‘부르두르호’.



서울 올림픽공원 80개를 합친 것과 맞먹는, 115㎢에 달하는 드넓은 수면 위로 잔잔한 물결이 일렁였다. 물가에서 불과 스무 걸음만 벗어나자 하얗게 메마른 땅이 모습을 드러냈다. 물기라곤 찾아볼 수 없는 흙바닥은 거북이 등껍질처럼 쩍쩍 갈라져 있었다. 발을 살짝 디디자 메마른 흙이 부스러졌다. 주위로는 마른 풀이 무성하게 자라 바람에 흔들렸다.

10일 튀르키예 남서부 부르두르호에 잔잔한 물결이 일고 있다. 부르두르호는 지난 50여년간 전체 수면적의 약 3분의 1이 줄어들었다. 호숫물이 빠져나간 자리에는 풀이 무성하게 자라 있다.

10일(현지시간) 메흐메트 아키프 에르소이 대학 소속 외즈게 잔 도무쉬 박사와 함께 부르두르호 물가를 따라 걸으며 마주한 풍경이다. 이날 부르두르주에는 비가 잠깐씩 내렸다 그쳤지만 바싹 마른 땅을 적시기엔 역부족이었다. 도무쉬 박사는 “지금 우리가 걷고 있는 이곳도 원래 모두 호숫물이 차 있던 자리”라고 했다. 기후변화로 인한 기온 상승과 인간의 수자원 이용 확대로 부르두르호는 지난 50여년간 전체 수면적의 약 3분의 1을 잃었다. 그는 “지금까지 호수 수위가 21m 낮아졌는데, 그중 5m는 기후변화의 영향에 의한 것”이라고 설명했다.



인근 조류관찰대에 올라서자 호숫물이 물러난 자리에 펼쳐진 광활한 풀밭이 눈에 들어왔다.

전망대 바로 앞부터 저 멀리 호숫물이 시작되는 지점까지, 축구장 두 개를 이어 붙인 길이만큼 연갈색 풀밭이 이어졌다.

한때 푸른 호숫물이 가득 들어차 있던 자리였다. 도무쉬 박사는 “호숫물이 줄어들면서 자연스레 새들의 발길도 끊겼다. 어느 순간부터 조류관찰대가 제 역할을 잃게 된 것”이라고 말했다.

10일 튀르키예 남서부 부르두르호의 물가에서 불과 스무 걸음 떨어진 곳에 하얗게 메마른 땅이 드러나 있다. 물기 하나 없는 흙바닥은 거북이 등껍질처럼 쩍쩍 갈라져 있었고 발을 살짝 디디자 마른 흙이 부스러졌다.

◆기온 상승·취수 증가, 말라가는 호수

튀르키예 국가수리청의 관측 자료에 따르면 부르두르호의 수위는 1970년 해발 857.44m에서 지난해 10월 836.14m로 낮아졌다. 반세기 남짓한 기간에 아파트 약 7층 높이에 해당하는 21.3m가 내려간 것이다. 올해 발표된 최신 연구에서는 호수가 1975년 이후 약 75㎢의 수면적을 잃은 것으로 나타났다. 과거 호수 면적의 3분의 1에 해당하는 규모다.

호수가 말라가는 데는 기온 상승에 따른 증발량 증가와 농업용수 사용 확대, 지하수 과다 취수 등 여러 요인이 복합적으로 작용했다.

그중 기후변화로 인한 기온 상승은 호숫물이 증발하는 속도를 높여 수위 감소를 가속하는 주요 원인으로 꼽힌다. 비가 내리더라도 높아진 기온 탓에 증발하는 물의 양이 늘면서 호수의 수위 회복이 어려워지고 있는 것이다.

메흐메트 아키프 에르소이대 소속 외즈게 잔 도무쉬 박사가 10일 튀르키예 남서부 부르두르주 부르두르호 인근 조류관찰대에서 세계일보와 인터뷰하고 있다. 도무쉬 박사는 관찰 전망대 앞에 펼쳐진 연갈색 풀밭이 1970년대에는 모두 호숫물에 잠겨 있던 곳이라고 설명했다.

부르두르호 수위 감소 문제에 대해 5년 넘게 연구를 이어온 도무쉬 박사는 “1980년부터 2022년까지 부르두르주의 연평균 기온은 매년 약 0.042도씩 상승했다”고 설명했다. 지구 평균기온 상승 속도(0.019∼0.02도)의 두 배를 웃돌았던 셈이다. 그는 “기온이 오르면 증발량뿐 아니라 농업용수 수요도 증가해 호수의 수위 하락을 부추긴다”며 “올해 초 비가 많이 내렸는데도 7월 부르두르호의 수위는 전년 동월보다 31㎝ 낮았다”고 설명했다.

호수가 말라가면서 지역 농민들이 겪는 어려움도 커지고 있다.

문제는 단순히 농작물 수확량이 줄어드는 데 그치지 않는다. 농업에 필요한 물을 확보하기가 어려워지면서 관개 비용과 전기요금 부담이 늘고, 농업소득의 불확실성도 커지고 있다는 것이 도무쉬 박사의 설명이다.

물 부족 문제도 갈수록 심각해지고 있다.

튀르키예의 1인당 연간 이용 가능한 수자원량은 약 1300㎥로, 국제적으로 통용되는 물 스트레스 기준인 1700㎥를 밑돈다. 특히 부르두르호가 속한 유역은 1인당 연간 이용 가능한 수자원량이 500㎥에도 미치지 못하는 ‘극심한 물 부족’ 지역으로 분류됐다.

문제는 앞으로 상황이 더욱 악화할 수 있다는 점이다.

튀르키예 가지대학교 연구진이 공학 분야 학술지에 발표한 연구에 따르면 21세기 중반 부르두르주의 연평균 기온은 12.3도에서 13.7도로 1.4도 상승할 것으로 전망됐다. 반면 연간 강수량은 508.7㎜에서 485.7㎜로 23㎜(4.5%) 감소할 것으로 예측됐다. 연구진은 현재와 같은 물 소비가 지속된다면 기후변화와 맞물려 추가적인 호수의 수위 하락을 막기 어려울 것으로 내다봤다.

10일 튀르키예 남서부 부르두르호에 잔잔한 물결이 일고 있다.

문제가 심각해지자 튀르키예 정부도 지난해 12월 새로운 ‘부르두르호 행동계획(Lake Burdur Action Plan)’을 내놓으며 대책 마련에 나섰다. 향후 5년간 약 60억리라(약 1598억원)를 투입해 유역에서 연간 5000만㎥의 물을 추가로 확보한다는 것이 핵심이다.

도무쉬 박사는 “기후변화도 분명 중요한 요인이지만 부르두르호의 수위 하락을 설명하는 유일한 원인은 아니다”라며 “물 배분과 농업 개발, 환경 관리에 관해 장기간 내려진 정책적 결정의 결과로도 이해해야 한다”고 강조했다. 튀르키예 정부의 수자원 관리 정책은 물론, 기후위기 대응과 지속 가능한 물 이용을 둘러싼 국제사회의 논의와 결정이 부르두르 주민을 비롯한 전 세계 사람들의 삶과 직결돼 있다는 의미다.

◆“배출 책임 달라도… 기후피해 예외 없다”

부르두르와 안탈리아의 거리는 약 120㎞에 불과하다. 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리는 회의장에서 멀지 않은 곳까지 기후위기의 그림자가 드리워져 있다는 사실은 국제사회에도 적지 않은 시사점을 던진다.

튀르키예는 세계 13위 수준의 탄소배출국이다. 국제 탄소배출량 집계기관인 글로벌카본프로젝트(GCP)에 따르면 2025년 튀르키예의 화석연료 연소 및 산업 활동에 따른 이산화탄소 배출량은 약 4억8590만t에 달한다. 결코 작지 않은 규모지만, 튀르키예는 경제발전 수준과 역사적 온실가스 배출 책임이 다른 선진국보다 상대적으로 작다는 특수성을 인정받아 2001년 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 부속서Ⅱ에서 제외됐다. 이에 따라 다른 선진국에 부과되는 개발도상국 대상 재정·기술 지원 의무를 면제받았다.

하지만 국제 기후체제에서 인정받은 특수한 지위가 기후위기의 피해까지 막아주는 것은 아니었다.

부르두르호 인근에 거주하는 알리 카르탈씨가 10일 자신이 운영하는 커피 매점에서 세계일보와 인터뷰하고 있다. 알리는 “과거에는 호숫물이 깨끗해 수영도 하곤 했지만, 호수가 점점 줄어들면서 이제는 그럴 수 없게 됐다”고 말했다.

부르두르호 인근에 거주하는 알리 카르탈(68·남)은 “예전에는 호숫물이 깨끗해 물에 들어가 수영도 하곤 했지만, 호수가 점점 줄어들면서 이제는 그럴 수 없게 됐다”며 “튀르키예에서도 부르두르주는 물 부족이 심각한 지역 중 하나”라고 말했다.

부르두르에서 태어나 평생을 살아온 주민 오스만 하타시(71·남)도 수십 년에 걸친 호수의 변화를 생생하게 기억하고 있었다. 그는 “1978년만 해도 호수에 물이 굉장히 많았지만, 시간이 흐르면서 가뭄이 심해지고 저수지와 댐이 들어서면서 호수로 흘러드는 물길이 막혔다”며 “그 결과 호수 수위가 점점 낮아졌다”고 회상했다.

도무쉬 박사는 부르두르호의 위기가 특정 지역만의 문제가 아니라 국제사회가 함께 관심을 기울여야 할 문제라고 강조했다. 그러면서 점점 말라가는 호수가 우리에게 보내는 경고를 다음과 같이 전했다. “우리가 목격하고 있는 것은 단순히 물이 사라지는 현상이 아닙니다. 하나의 생태계 전체가 수십 년에 걸쳐 서서히 훼손되는 과정입니다.”

※이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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